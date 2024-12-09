علامات تحذير للجفاف عند الأطفال وطرق علاجه بالمنزل

يفقد جميع الأطفال والبالغين الماء باستمرار طوال اليوم، ويتبخر الماء من الجلد ويخرج من الجسم عند التنفس أو البكاء أو التعرق أو استخدام المرحاض.

في معظم الأحيان، يحصل الطفل الصغير على ما يكفي من الماء من الأكل والشرب لتعويض السوائل التي يفقدها، ولكن في بعض الحالات، يمكن أن يفقد الأطفال المزيد من الماء أكثر من المعتاد، وقد تؤدي الحمى أو إنفلونزا المعدة أو الخروج في الطقس الحار أو ممارسة الكثير من التمارين الرياضية، على سبيل المثال، إلى فقدان الكثير من السوائل يمكن أن يؤدي هذا إلى الجفاف.

الجفاف ليس شيئًا يجب التعامل معه باستخفاف، عندما يحدث، لا يحتوي الجسم على ما يكفي من السوائل والماء للعمل بشكل صحيح، وفي الحالات الشديدة، يمكن أن يؤدي هذا إلى تلف الدماغ أو حتى الموت، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

كيف يحدث الجفاف؟

يحدث الجفاف عندما يخرج المزيد من السوائل من الجسم بدلًا من دخوله، والأطفال أكثر عرضة للجفاف من المراهقين الأكبر سنًا والبالغين لأن أجسامهم أصغر، ولديهم احتياطيات أقل من الماء.

يصاب بعض الأطفال الصغار بـ الجفاف لأنهم لا يشربون كمية كافية من الماء، كما يمكن أن تزيد بعض العوامل من خطر إصابة الطفل بالجفاف، وتشمل هذه العوامل:

الحمى

القيء

الإسهال

التعرق المفرط

قلة تناول السوائل أثناء المرض

الأمراض المزمنة مثل مرض السكري أو اضطراب الأمعاء

التعرض للطقس الحار والرطب

وقد يكون الإسهال ناتجًا عن عدوى (فيروسية أو بكتيرية أو طفيلية)، أو حساسية الطعام أو الحساسية، أو حالة طبية مثل مرض التهاب الأمعاء، أو رد فعل تجاه دواء، فإذا كان الطفل يتقيأ، أو لديه براز مائي، أو غير قادر أو غير راغب في الشرب بسبب مرض، فيجب مراقبته بحثًا عن علامات الجفاف.

علامات تحذير للجفاف عند الأطفال الصغار

يمكن أن يحدث الجفاف ببطء شديد بمرور الوقت، أو يمكن أن يحدث فجأة، ويجب مراقبة الأطفال الصغار المصابين بأمراض، وخاصة أنفلونزا المعدة، عن كثب بحثًا عن علامات الجفاف، ولا تكون علامات التحذير واضحة دائمًا.

لا تنتظر حتى يشعر الطفل بالعطش الشديد، فإذا كان طفلك عطشانًا حقًا، فقد يكون مصابًا بالجفاف بالفعل، بدلًا من ذلك، انتبه لهذه العلامات التحذيرية:

شفاه جافة ومتشققة

بول داكن اللون

قلة البول أو عدم وجوده لمدة ثماني ساعات

جلد بارد أو جاف

عيون غائرة أو بقعة طرية غائرة على الرأس (للأطفال)

نعاس مفرط

انخفاض مستويات الطاقة

عدم وجود دموع عند البكاء

انزعاج شديد

سرعة التنفس أو معدل ضربات القلب

في الحالات الأكثر خطورة، قد يصاب الطفل بالهذيان أو فقدان الوعي.

علاج الجفاف عند الأطفال الصغار

الطريقة الوحيدة لعلاج الجفاف بشكل فعال هي تجديد السوائل المفقودة، ويمكن إدارة الجفاف الخفيف في المنزل، إذا كان الطفل يعاني من الإسهال أو القيء أو الحمى أو تظهر عليه علامات الجفاف، فيجب اتباع الخطوات التالية:

إعطاء الطفل محلول الإماهة الفموي مثل بيدياليت، تحتوي هذه المحاليل على الماء والأملاح بنسب دقيقة وسهلة الهضم، ولن يكون الماء العادي كافيًا عادةً، إذا لم يكن لديك محلول الإماهة الفموي، يمكن تجربة الحليب أو العصير المخفف حتى تتمكن من الحصول على بعضه.

الاستمرار في إعطاء الطفل السوائل ببطء حتى يصبح بوله صافيًا، إذا كان الطفل يتقيأ، أعطه كمية صغيرة فقط في كل مرة حتى يتمكن من الاحتفاظ بها، وقد لا يتحمل سوى ملعقة واحدة في كل مرة، ولكن أي شيء أفضل من لا شيء، قم بزيادة وتيرة وكمية السائل تدريجيًا، وغالبًا ما يؤدي إعطاء الكثير بسرعة كبيرة إلى عودة القيء.

إذا كان الطفل ما زال يرضع طبيعيًا، فيجب الاستمر في ذلك، ويمكن أيضًا إعطاء الطفل محلول الإماهة في زجاجة الرضاعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.