لحمايته من الجفاف، روتين العناية بالشعر خلال الشتاء

روتين العناية بالشعر في الشتاء، مع حلول فصل الشتاء، تبدأ مشاكل الشعر بالظهور نتيجة لتغير الطقس وانخفاض درجات الحرارة، ومن أبرز هذه المشاكل جفاف الشعر وفروة الرأس، تساقط الشعر، وتشقق الأطراف.

لذلك، يصبح من الضروري اتباع روتين عناية مناسب يحمي الشعر من تأثيرات الجو البارد ويمنحه الصحة واللمعان.

خطوات العناية بالشعر خلال فصل الشتاء

أكدت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن العناية بالشعر في فصل الشتاء تتطلب التزامًا بروتين متكامل يشمل الترطيب، الحماية، التغذية السليمة، والابتعاد عن العادات التي تُسبب التلف، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

العناية بالشعر

1. الترطيب العميق: أساس العناية بالشعر في الشتاء

خلال فصل الشتاء، يميل الشعر إلى فقدان الرطوبة بسهولة بسبب انخفاض نسبة الرطوبة في الهواء واستخدام أجهزة التدفئة. لذا، يجب التركيز على ترطيب الشعر وفروة الرأس بعمق.



خطوات الترطيب:

استخدام بلسم مرطب: اختاري بلسمًا يحتوي على مكونات طبيعية مثل زيت جوز الهند أو زبدة الشيا.

استخدام ماسك أسبوعي: يوصى باستخدام ماسكات غنية بالزيوت الطبيعية مثل زيت الأرجان أو زيت الزيتون مرة أو مرتين أسبوعيًا.

زيوت الشعر الساخنة: يمكن تدليك فروة الرأس بزيت ساخن لتعزيز امتصاص الرطوبة وتحفيز تدفق الدم.

2. الاهتمام بغسل الشعر

يجب تقليل مرات غسل الشعر في الشتاء، لأن الإفراط في ذلك يُزيل الزيوت الطبيعية التي يحتاجها الشعر للحفاظ على رطوبته.

النصائح:

غسل الشعر مرتين أسبوعيًا: هذا يكفي للحفاظ على نظافة الشعر دون التسبب في جفافه.

اختيار شامبو مناسب: استخدمي شامبو خالٍ من الكبريتات والكحول ليكون لطيفًا على فروة الرأس.

3. تجفيف الشعر بشكل صحيح

من الأخطاء الشائعة في الشتاء هو استخدام مجفف الشعر على درجات حرارة عالية، مما يؤدي إلى تلف الشعر وزيادة جفافه.

النصائح لتجفيف صحي:

التجفيف بالمنشفة: استخدمي منشفة ناعمة لامتصاص الماء بلطف دون فرك الشعر بقوة.

استخدام الهواء البارد: إذا كنتِ تستخدمين مجفف الشعر، اختاري إعداد الهواء البارد أو الدافئ بدلًا من الساخن.

تجنب الخروج بشعر مبلل: الهواء البارد يمكن أن يسبب تجمد الشعر وتكسره.

4. قص الأطراف بانتظام

الأطراف المتشققة مشكلة شائعة في الشتاء، لذا فإن قص الشعر بانتظام يساعد على التخلص منها والحفاظ على مظهر الشعر صحيًا.

النصيحة:

قومي بقص الأطراف كل 6-8 أسابيع للحفاظ على نعومة الشعر وتقليل التلف.

5. حماية الشعر من العوامل الخارجية

البرد، الرياح، والهواء الجاف يمكن أن يتسببوا في تلف الشعر. لذلك، من الضروري حماية الشعر من هذه العوامل.

كيفية الحماية:

ارتداء قبعة: اختاري قبعة ناعمة مبطنة لتقليل احتكاك الشعر.

استخدام وشاح من الحرير: لف الشعر بوشاح حريري تحت القبعة لتجنب الكهرباء الساكنة.

تجنب التعرض المباشر للرياح: إذا كنتِ مضطرة للخروج في جو عاصف، اربطي شعرك لتقليل تعرضه للتلف.

وصفات للشعر



6. اتباع نظام غذائي صحي

تأثير الغذاء على صحة الشعر لا يقل أهمية عن العناية الخارجية. التغذية السليمة تُساعد في تقوية الشعر وتعزيز نموه.

الأطعمة المفيدة للشعر:

البروتينات: مثل البيض، الدجاج، والعدس لتقوية بصيلات الشعر.

الأحماض الدهنية أوميغا-3: مثل الأسماك الدهنية (السلمون) والجوز للحفاظ على ترطيب فروة الرأس.

الفيتامينات والمعادن: كالحديد والزنك الموجودين في السبانخ والمكسرات.



7. الابتعاد عن الأدوات الحرارية

الاستخدام المتكرر للأدوات الحرارية مثل المكواة ومجففات الشعر قد يؤدي إلى تلف الشعر، خاصة في فصل الشتاء.

النصيحة:

استخدام واقي الحرارة: إذا كنتِ مضطرة لاستخدام الأدوات الحرارية، ضعي رذاذ واقي للحرارة أولًا.

تقليل عدد المرات: حددي استخدامها لمرتين أسبوعيًا كحد أقصى.



8. العناية بفروة الرأس

تتعرض فروة الرأس للجفاف والحكة خلال الشتاء بسبب قلة الترطيب. لذا، فإن العناية بها تُعتبر أساسًا لشعر صحي.

خطوات العناية:

التدليك بالزيوت: استخدمي زيوتًا طبيعية مثل زيت جوز الهند أو زيت الأرغان لتدليك فروة الرأس بلطف.

تقشير فروة الرأس: استخدمي مقشرات خفيفة مرة كل أسبوعين لإزالة خلايا الجلد الميتة.



9. استخدام المنتجات المضادة للكهرباء الساكنة

الكهرباء الساكنة شائعة في الشتاء بسبب جفاف الشعر، وتُسبب تطاير الشعر بشكل مزعج.

الحلول:

استخدمي سيرومًا يحتوي على السيليكون لتهدئة الشعر.

تجنبي تمشيط الشعر باستخدام أمشاط بلاستيكية، واستبدليها بأمشاط خشبية أو معدنية.



10. الاستمرار في شرب الماء

على الرغم من برودة الجو، يحتاج الجسم إلى الترطيب الداخلي للحفاظ على صحة الشعر.

النصيحة:

حافظي على شرب 8 أكواب من الماء يوميًا.

يمكنكِ إضافة شرائح الفواكه إلى الماء لتشجيع نفسك على شرب المزيد.



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