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محافظات

الكشف على 1184 مواطن بالقصاصين و200 مواطن بأبو صوير من خلال 10 عيادات تخصصية.

فحص 1184 حالة في قافلتين لصحة الإسماعيلية بقريتي الكوع والسبع آبار (صور)

جانب من أعمال القافلة،فيتو
جانب من أعمال القافلة،فيتو

 تفقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، القافلة الطبية بقريتى السبع آبار غربية التابعة لإدارة أبوصوير الصحية، وقافلة قرية الكوع التابعة لإدارة القصاصين الصحية فى يومها الثانى، والتى نظمتها مديرية الصحة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة». 

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عدد المنتفعين بالقافلة الطبية في الكوع 

وقالت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، إنه تم توقيع الكشف الطبى على المرضى بقافلة الكوع بالقصاصين في التخصصات الطبية المختلفة، والتي تشمل 6 عيادات تخصصية "الباطنة، الجراحة العامة، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، تنظيم الأسرة، والكشف عن أمراض السكر والضغط وندوات التثقيف، وإجراء الأشعة والإحالة والفحوصات المعملية، وصرف العلاج اللازم للمرضى مجانًا،وبلغ عدد من تم توقيع الكشف الطبي عليهم 535 مترددا خلال اليوم الأول و649 مترددا خلال اليوم الثانى للقافلة.
 

 

جانب من أعمال القافلة،فيتو
جانب من أعمال القافلة،فيتو
جانب من أعمال القافلة،فيتو
جانب من أعمال القافلة،فيتو
جانب من أعمال القافلة،فيتو
جانب من أعمال القافلة،فيتو

وكيل صحة الإسماعيلية تلقى بالفريق الطبي 

 والتقت خلال الجولة مع فريق الطاقم الطبي للقافله والعديد من المترددين واطمأنت على انتظام وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين. 

 

تفقد سير القوافل بالقرى 

 واستكملت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، جولتها بتفقد سير العمل بقافلة السبع آبار غربية بأبو صوير، والتى شملت 4 عيادات وهى الجلدية، الأطفال، باطنة، النسا وتنظيم أسرة، وشهدت القافلة إقبالا كبيرا من المواطنين حيث بلغ عدد من تم توقيع الكشف الطبي عليهم 200 متردد. 

جانب من أعمال القافلة،فيتو
جانب من أعمال القافلة،فيتو
جانب من أعمال القافلة،فيتو
جانب من أعمال القافلة،فيتو
جانب من أعمال القافلة،فيتو
جانب من أعمال القافلة،فيتو

عدد المنتفعين بالقرى من القوافل 

جانب من أعمال القافلة،فيتو
جانب من أعمال القافلة،فيتو
جانب من أعمال القافلة،فيتو
جانب من أعمال القافلة،فيتو
جانب من أعمال القافلة،فيتو
جانب من أعمال القافلة،فيتو

 وأشارت الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل الطبية في محافظة الإسماعيلية، إلى أن التردد على قافلة "القصاصين" على مدار اليومين كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت  289 مواطنا بعيادة الباطنة، و429 حالة بعيادة الأطفال، 142 مواطنا بالجراحة العامة، 87 مواطنا بعيادة الأسنان، واستقبلت عيادة تنظيم الأسرة 33 سيدة، و 86 سيدة بعيادة النساء، أما عيادة الكشف عن الأمراض المزمنة الضغط والسكر فاستقبلت 51 حالة، وتم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحي للمترددين.

 

جانب من أعمال القافلة،فيتو
جانب من أعمال القافلة،فيتو
جانب من أعمال القافلة،فيتو
جانب من أعمال القافلة،فيتو
جانب من أعمال القافلة،فيتو
جانب من أعمال القافلة،فيتو

 رافق وكيل وزارة الصحة كل من الدكتورة هبة جودة مدير إدارة الرعاية الأساسية والدكتورة فادية بكرى مدير إدارة أبو صوير الصحية والدكتور كيرلس رزق مدير إدارة العلاقات العامة.  

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صحة الاسماعيلية الاسماعيلية بالاسماعيلية قرية الكوع قرية السبع آبار الغربية

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