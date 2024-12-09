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حوادث

النيابة تأمر بضبط وإحضار سائق متهم بدهس شاب في السلام

إسعاف
إسعاف

 أمرت نيابة السلام بسرعة ضبط وإحضار سائق متهم بصدم شاب في شارع جسر السويس، مما أسفر عن مصرعه وصرحت بدفن جثة المتوفى وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

 

حادث مصرع شخص في السلام 
 البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بوقوع حادث، ووجود متوفى بشارع جسر السويس بالسلام.

على الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أثناء عبور شاب الطريق صدمته سيارة مسرعة مما أسفر عن مصرعه في الحال، وتركته وفرت هاربة.
 

تم نقل الجثة إلى المشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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نيابة السلام غرفة عمليات شرطة النجدة شارع جسر السويس

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