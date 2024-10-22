النيابة تطلب التحريات حول مصرع شخص في حادث دهس بالسلام

أمرت نيابة السلام بدفن جثة شخص لقى مصرعه بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق الدائرى بمنطقة السلام، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الخدمات الأمنية فى الطريق الدائرى، يفيد بوقوع حادث تصادم وسقوط متوفي.



وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات ولقى مصرعه متأثرا بإصابته.



تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.