السبت 23 نوفمبر 2024
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حوادث

عودة حركة المرور إلى طبيعتها بعد رفع آثار انقلاب ميكروباص أعلى دائري السلام

انقلاب سيارة ووقوع
انقلاب سيارة ووقوع مصابين بدائري الهرم، فيتو

تمكنت قوات الإدارة العامة للمرور من تسيير الحركة المرورية أمام قائدي السيارات في الاتجاه المؤدي لمدينة السلام، أعلى الطريق الدائري، بعدما تسبب حادث انقلاب سيارة ميكروباص في زحام مروري.

كانت غرفة عمليات المرور تلقت إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين قبل نزلة الخصوص أعلى الطريق الدائري.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة ميكروباص قادمة من الهرم اتجاه مدينة السلام، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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قوات الإدارة العامة للمرور الحركة المرورية الطريق الدائري

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