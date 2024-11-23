الاستعلام عن الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب سيارة بدائري السلام

أمرت نيابة السلام بالاستعلام عن الحالة الصحية لشخصين أصيبا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

حادث انقلاب ميكروباص بدائري السلام

البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بوقوع حادث، ووجود مصابين قبل نزلة الخصوص أعلى الطريق الدائري بالسلام.

على الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ. وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص قادمة من الهرم اتجاه مدينة السلام، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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