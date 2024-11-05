مصرع سائق في انقلاب سيارة ملاكي بترعة الفاروقية بسوهاج
لقي قائد سيارة ملاكي مصرعه فى حادث انقلاب سيارة بترعة الفاروقية بالطريق الزراعي الشرقي لمركز دار السلام أحد مراكز سوهاج الجنوبية.
وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات.
مصرع قائد سيارة ملاكي نتيجة انفجار الإطار الأمامى وانقلاب السيارة بالترعة
تلقى اللواء صبري عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد من المقدم محمد عبد الصبور مفتش مباحث مركز شرطة دار السلام بتلقى الرائد هيثم الحجيري رئيس المباحث أنه أثناء سير السيارة "ملاكي" قيادة “فارس ا ع م”، 25 عامًا - عامل، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر مما أدى لانقلابها بالترعة المجاورة للطريق.
وبالانتقال والفحص نجم عن الحادث وفاة قائد السيارة - وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار السلام المركزي.
التحقيقات تنفي الشبهة الجنائية
وخلال التحقيقات أفاد خال الموافي “عبد الله ع ر ا”، 48 عامًا - عامل بمضمون ما سبق ونفى الشبهة الجنائية تحرر المحضر اللازم بالواقعة.
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