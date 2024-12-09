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خارج الحدود

الشرطة الأسترالية تبحث عن 3 أشخاص مشتبه بهم في إحراق كنيس

الشرطة الأسترالية،
الشرطة الأسترالية، فيتو

أعلنت الشرطة الأسترالية، الاثنين، أنها تبحث عن ثلاثة أشخاص يُشتبه في صلتهم بحريق اندلع في كنيس في ملبورن قبل فجر الجمعة، وهو عمل وصفته السلطات بأنه "هجوم إرهابي".

وقال شين باتون، كبير مفوضي الشرطة في ولاية فيكتوريا جنوب شرقي البلاد، خلال مؤتمر صحفي، إن الشرطة حددت "ثلاثة مشتبه بهم ونحن في صدد ملاحقتهم"، مضيفا أن الحريق يتم التعامل معه الآن على أنه "هجوم إرهابي".

ولم تسجل إصابات خطرة جراء الحريق الذي أتى على جزء كبير من مبنى الكنيس.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إن الشرطة الفيدرالية ستساعد نظيراتها في الولايات في التحقيق، ودان الهجوم، مؤكدا أنه "لا يتسامح مطلقا مع معاداة السامية"، بحسب تعبيره.

من جهته وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الهجوم بأنه "عمل شنيع"، قائلا "أتوقع من السلطات في أستراليا استخدام كامل سلطتها لمنع هجمات كهذه في المستقبل".

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