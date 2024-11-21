أستراليا تقر قانونا يمنع استخدام الأطفال شبكات التواصل، وغرامة خيالية لمنتهكي القانون

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي آنتوني ألبانيز تبنّي السلطات قانونًا يحظر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي قبل سن 16 عامًا.

وأشار ألبانيز في بيان إلى أن أستراليا أقرت "قانونا رائدا على مستوى العالم يحدد الحد الأدنى لسن مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي عند 16 عاما".

وأضاف: "إنه يعدل التشريعات الحالية التي تحكم السلامة على الإنترنت، مما سيوفر حماية أكبر للشباب الأسترالي في المراحل الحرجة من تطورهم".

وأردف رئيس الوزراء أن السلطات ستطلب من شركات التكنولوجيا وإدارات مواقع التواصل الاجتماعي اتخاذ خطوات معقولة لمنع المستخدمين دون سن 16 عامًا من إنشاء حسابات وصفحات.

وأوضح أن "الحكومة ستفرض عقوبات صارمة على انتهاك القانون الجديد، وستواجه شبكات التواصل الاجتماعي غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (أكثر من 32 مليون دولار أمريكي) في حال انتهاك القانون الجديد"، مشيرا إلى أن القواعد الجديدة ستتناول شبكات التواصل الاجتماعي "سناب شات" و"تيك توك" و"إنستجرام" و"إكس"، بينما ستظل منصتا "جوجل كلاسروم" و"يوتيوب" متاحين للأطفال، بالإضافة إلى مواقع المراسلة وألعاب الإنترنت.

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