على قاعدة الاحترام المتبادل، الرئيس الصيني يدعو أستراليا إلى تعزيز التعاون ومعارضة الحمائية

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، أنه لا يوجد تضارب أساسي في المصالح بين الصين وأستراليا.

اجتماع بين الرئيس الصيني ورئيس وزراء أستراليا

جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل.

وقال الرئيس الصيني: ما دام الجانبان يلتزمان بالاحترام المتبادل، ويتعامل كل منهما مع الآخر على قدم المساواة، ويسعيان إلى إيجاد أرضية مشتركة مع تنحية الخلافات جانبًا، فمن المؤكد أن العلاقات الصينية - الأسترالية ستحقق تطورًا جيدًا.

ودعا شي أيضا الصين وأستراليا إلى تعزيز التنسيق والتعاون، ومعارضة الحمائية.

وفي معرض إشارته إلى أن الصين وأستراليا داعمتان للعولمة الاقتصادية والتجارة الحرة ومدافعتان عنهما، كما حث الجانبين على تعزيز تقاسم الفرص والمنافع بين مختلف الدول من خلال الانفتاح، بغية تحقيق التنمية المشتركة.

شي يعرب عن استعداد الصين تعزيز الشراكة مع أستراليا

وأعرب الرئيس الصينى، عن استعداده للعمل مع الجانب الأسترالي لبناء شراكة استراتيجية شاملة أكثر نضجا واستقرارا وإثمارا بين الصين وأستراليا لضخ المزيد من الاستقرار واليقين في المنطقة والعالم.

مباحثات صينية أسترالية، فيتو

وأشار شي إلى أنه في نوفمبر من العام الماضي، عقد هو وألبانيز اتصالات متعمقة في بكين بشأن القضايا الإستراتيجية والشاملة والتوجيهية المتعلقة بالتنمية طويلة الأجل للعلاقات الصينية-الأسترالية.

وقال، إنه على مدار العام الماضي وأكثر، أبقت الدولتان على اتصالات وتبادلات وثيقة على كافة الأصعدة، وعملتا بنشاط على تعزيز تنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه زعيما البلدين، وحققتا تقدما إيجابيا.

وأشار إلى أن أكثر من 250 شركة أسترالية شاركت في معرض الصين الدولي للاستيراد هذا العام، وهو رقم قياسي، ما يمثل "تصويت ثقة" من جانب الشركات الأسترالية في اقتصاد الصين والتعاون بين البلدين.

وأشار، إلى أنه يتعين على الجانبين أن يكونا حازمين في توسيع نمط التعاون متبادل المنفعة والمربح للجانبين، وقال إن الصين مستعدة لاستيراد المزيد من المنتجات الأسترالية عالية الجودة، وتشجيع الشركات الصينية على الاستثمار وتنفيذ أعمال تجارية في أستراليا، وتأمل أن توفر أستراليا بيئة عمل نزيهة وشفافة وغير تمييزية للشركات الصينية.

من جانبه أعرب ألبانيز عن سعادته البالغة للقاء الرئيس الصينى مرة أخرى بمناسبة الذكرى السنوية الـ10 لتأسيس الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين أستراليا والصين.

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