تصفيات كأس العالم، البحرين تفرط في فوز ثمين أمام أستراليا بالثواني الأخيرة

تصفيات كأس العالم، فرط منتخب البحرين في فوز ثمين على منتخب أستراليا، في المباراة التي جمعتهما وانتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما، ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم بقارة آسيا.

خطف منتخب أستراليا هدف التقدم مبكرا في الدقيقة الأولى عن طريق كوسيني ينجي الذي استغل تمريرة بينية ليسدد في شباك المنتخب البحرين.

بعدها حاول منتخب البحرين العودة إلى المباراة وسيطر على مجريات الأمور، إلا أنه فشل في إحراز هدف التعادل لينتهي الشوط الأول بتقدم أستراليا بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، ضغط منتخب البحرين بكل خطوطه ليحقق الريمونتادا ويحرز هدفين عن طريق مهدي عبد الجبار في الدقيقتين 75 و77.

وفي الوقت بدل الضائع، خطف منتخب أستراليا هدف التعادل الثمين، ليفرط المنتخب البحريني في 3 نقاط غالية كانت كفيلة برفع رصيده إلى 8 نقاط لينفرد بالمركز الثاني في المجموعة الثالثة خلف منتخب اليابان المتصدر برصيد 16 نقطة.

البحرين تحقق الريمونتادا أمام أستراليا وتخطف المركز الثاني بالمجموعة

بتلك النتيجة يرتفع رصيد منتخب البحرين إلى 6 نقاط يحتل بهم المركز الثالث بالتساوي مع منتخبي إندونيسيا والسعودية، فيما ارتفع رصيد أستراليا إلى 7 نقاط انفرد بهم بالمركز الثاني بالمجموعة خلف المنتخب الياباني المتصدر.

مباراة البحرين وأستراليا

تشكيل البحرين أمام أستراليا في تصفيات كأس العالم

لعب منتخب البحرين أمام أستراليا في تصفيات كأس العالم بتشكيل جاء كالتالي:

حراسة المرمى: إبراهيم لطف الله.

خط الدفاع: أمين بن عدي، حمد الشمسان، سيد ضياء.

خط الوسط: سيد باقر، عباس العصفور، علي حرم، محمد مرهون.

خط الهجوم: إبراهيم الختال، كميل الأسود، علي مدن.



فيما ضم تشكيل منتخب أستراليا ضد البحرين كلا من:

حراسة المرمى: ماثيو رايان.

خط الدفاع: هاري سويتير، توم روجيك، لويس ميلر، كاميرون بورغيس، عزيز بيهيتش.

خط الوسط: انتوني كاسيرس، هايدن ماثيوز، جاكسون إيفريان.

خط الهجوم: رايلي ماكرجي،كوسيني ينجي،كريج جودين.

وكان الفريقان تواجها في الجولة الأولى من المنافسات، حيث نجح منتخب البحرين في تحقيق الفوز 1-0 خارج ملعبه. ولم يحقق منتخب البحرين أي انتصار بعدها قبل الفوز اليوم حيث خسر مباراتين، وخرج بنتيجة التعادل في مباراتين.

السعودية تخسر أمام إندونسيا بهدفين نظيفين

وضمن نفس المجموعة، خسر منتخب السعودية أمام نظيره منتخب إندونسيا، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء على ملعب «جيلورا بونج كارلو»، ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة 3 بالمرحلة الثالثة من مباريات تصفيات كأس العالم 2026.

سجل هدف منتخب إندونسيا اللاعب مارسيلينو فيردينان في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 57.

تشكيل السعودية أمام اندونيسيا

تشكيل إندونيسيا أمام السعودية

مباراة السعودية وإندونيسيا في تصفيات كأس العالم 2026

الجدير بالذكر أنه سيتأهل متصدر كل مجموعة ووصيفه فقط إلى منافسات بطولة كأس العالم 2026 القادم في الدول المذكورة.

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