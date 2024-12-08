الأحد 08 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تشكيل لجنة هندسية للوقوف على أسباب حادث غرق "ميكروباص" بموقف سيارات ديروط

غرق مكروباص، فيتو
غرق "مكروباص"، فيتو

أعلنت نقابة المهندسين بأسيوط برئاسة المهندس الهيثم عبد الحميد نصر نقيب مهندسي أسيوط، عن تشكيل لجنة هندسية للوقوف على أسباب حادث سقوط ميكروباص بالركاب بموقف ديروط / أسيوط، بعد أن أنحدر بجميع ركابه في الترعة الإبراهيمية أثناء وجوده بالموقف، وتجري الآن عمليات مكثفة لانتشال الركاب من الترعة الإبراهيمية.

 

تشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب سقوط سيارة ميكروباص بترعة بأسيوط 

وأوضح المهندس الهيثم عبد الحميد، أن النقابة قررت تشكيل لجنة هندسية من أعضاء مجلس إدارة النقابة بأسيوط، وعددًا من المهندسين الاستشاريين وذلك للوقوف على أسباب الحادث لمنع تكراره مستقبلًا، ووضع حلول جذرية لتلك المشكلات التي يدفع المواطنين أرواحهم ثمنًا لها.

وأضاف نقيب مهندسي أسيوط، أن تشكيل اللجنة يأتي إنطلاقًا من الدور المجتمعي والخدمي لنقابة المهندسين كونها إستشاري الدولة في مجال تخصصها، وهو ما تنص عليه المادة الأولى من قانون إنشاء نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 وتعديلاته، منوهًا أن النقابة تتابع عن كثب أخر التطورات في ذلك الحادث، مؤكدا ترحيب النقابة بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية والخاصة في العمل لخدمة المجتمع، وحرص النقابة الدائم والمستمر لتقديم يد العون والمساعدة.

غرق ميكروباص بداخله 14 راكبا فى ترعة الإبراهيمية بأسيوط (صور)

5 سيدات و3 مجهولي الهوية، أسماء ضحايا ومصابي انقلاب ميكروباص بصحراوي أسيوط

 

وأشار، إلى أن اللجنة ستقوم بدراسة كافة الأسباب التي أدت لهذا الحادث، ومعاينة موقف سيارات الركاب بديروط أسيوط، والوقوف على اشتراطات السلامة به،  والمخاطر المحتملة، وسوف تقوم اللجنة بعد انتهاء المُعاينات من كتابة تقرير مُفصل حول أسباب الحادث، وكافة التوصيات اللازمة، كذلك الاقتراحات اللازمة حفاظًا على أرواح المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط الترعة الابراهيمية ترعة الإبراهيمية حادث سقوط ميكروباص محافظة اسيوط نقابة المهندسين باسيوط نقابة المهندسين نقابة المهندس سقوط سيارة ميكروباص بترعة بأسيوط

مواد متعلقة

فحص 500 مواطن في قافلة طبية ضمن مبادرة "بداية" بأسيوط

تغطية الجزء الفاصل بين موقف سيارات صدفا وكوبري المدرسة أعلى ترعة بني فيز بأسيوط

رفع 32 طن تراكمات قمامة ومخلفات بقرى أسيوط

بدء المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 للإزالات بـ 51 حالة في أسيوط

محافظ أسيوط يكرم 50 رائدة ريفية ويسلمهن شنط أدوات للسباكة

محافظ أسيوط يكشف حقيقة الاستغناء عن 64 معلم حصة بمنفلوط

ضبط 9 طن دقيق بلدي مدعم داخل مخبز بأسيوط

الانتهاء من إنشاء مدرسة الأمل للصم والبكم ببني عدي بأسيوط بتكلفة 24 مليون جنيه

الأكثر قراءة

جهود مكثفة للبحث عن مفقودين فى حادث سقوط ميكروباص بترعة الإبراهيمية (صور)

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد التعادل أمام إنيمبا

قناة العربية: الرئيس السورى بشار الأسد وعائلته يصلون موسكو

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة (مستند)

غرق ميكروباص بداخله 14 راكبا فى ترعة الإبراهيمية بأسيوط (صور)

ارتفاع كبير في سعر الدولار بالبنك المركزي بختام التعاملات (آخر تحديث)

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري في الكونفدرالية (فيديو)

جوميز: الزمالك يستحق الخروج بنقطة أمام إنيمبا وهذا سبب استبدال بنتايك

منوعات

المزيد

بحاسوب عملاق،صربيا توظف الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الحياة

ناسا تؤجل مرة أخرى انفصال"Cargo Dragon" عن المحطة الفضائية

لحظة تدمير تمثال الأسد في طرطوس (فيديو)

حقيقة الجسم المضيء في سماء طهران (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد 8- 12- 2024

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 08- 12- 2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الأحد 8- 12- 2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

ماهر الأسد.. سراديب اللهو الخفي في سوريا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى «صعيدًا جرزًا»، تفسير الشعراوي للآية 8 من سورة الكهف (فيديو)

الأوقاف: الشائعات سهم مسموم يصيب القلوب والعقول ويدمر النسيج الاجتماعي

تفسير رؤية المطار في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة قريبًا

المزيد
الجريدة الرسمية