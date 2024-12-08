تشكيل لجنة هندسية للوقوف على أسباب حادث غرق "ميكروباص" بموقف سيارات ديروط

أعلنت نقابة المهندسين بأسيوط برئاسة المهندس الهيثم عبد الحميد نصر نقيب مهندسي أسيوط، عن تشكيل لجنة هندسية للوقوف على أسباب حادث سقوط ميكروباص بالركاب بموقف ديروط / أسيوط، بعد أن أنحدر بجميع ركابه في الترعة الإبراهيمية أثناء وجوده بالموقف، وتجري الآن عمليات مكثفة لانتشال الركاب من الترعة الإبراهيمية.

تشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب سقوط سيارة ميكروباص بترعة بأسيوط

وأوضح المهندس الهيثم عبد الحميد، أن النقابة قررت تشكيل لجنة هندسية من أعضاء مجلس إدارة النقابة بأسيوط، وعددًا من المهندسين الاستشاريين وذلك للوقوف على أسباب الحادث لمنع تكراره مستقبلًا، ووضع حلول جذرية لتلك المشكلات التي يدفع المواطنين أرواحهم ثمنًا لها.

وأضاف نقيب مهندسي أسيوط، أن تشكيل اللجنة يأتي إنطلاقًا من الدور المجتمعي والخدمي لنقابة المهندسين كونها إستشاري الدولة في مجال تخصصها، وهو ما تنص عليه المادة الأولى من قانون إنشاء نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 وتعديلاته، منوهًا أن النقابة تتابع عن كثب أخر التطورات في ذلك الحادث، مؤكدا ترحيب النقابة بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية والخاصة في العمل لخدمة المجتمع، وحرص النقابة الدائم والمستمر لتقديم يد العون والمساعدة.

وأشار، إلى أن اللجنة ستقوم بدراسة كافة الأسباب التي أدت لهذا الحادث، ومعاينة موقف سيارات الركاب بديروط أسيوط، والوقوف على اشتراطات السلامة به، والمخاطر المحتملة، وسوف تقوم اللجنة بعد انتهاء المُعاينات من كتابة تقرير مُفصل حول أسباب الحادث، وكافة التوصيات اللازمة، كذلك الاقتراحات اللازمة حفاظًا على أرواح المواطنين.

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