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حوادث

الاستعانة بـ 25 غواصا للبحث عن 5 مفقودين في حادث انقلاب ميكروباص أسيوط (صور)

انقلاب ميكروباص في
انقلاب ميكروباص في أسيوط والبحث عن الضحايا، فيتو

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط جهودها في البحث عن خمسة ضحايا من حادث انقلاب ميكروباص، في ترعة الإبراهيمية بمركز ديروط، كان يحمل 14 راكبا، حيث استعانت شرطة المسطحات بـ  ٢٥ غواصا للبحث عن المفقودين في انقلاب ميكروباص بترعة في أسيوط.

انتشال الميكروباص الذي سقط بترعة الإبراهيمية

 

ونجحت شرطة المسطحات المائية بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى بمديرية أمن أسيوط من انتشال الميكروباص الذي سقط بترعة الإبراهيمية بدون ركابه من ترعة الإبراهيمية.

غرق ميكروباص بداخلها 14 راكبا فى ترعة الإبراهيمية بأسيوط 

 

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن أسيوط بلاغًا يفيد بسقوط سيارة ميكروباص أجرة محملة بالركاب في مياه ترعة الإبراهيمية بموقف الركاب بمركز ديروط.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهرى والأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، لانتشال السيارة الميكروباص والبحث عن ناجين في المياه.

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الأجهزة الأمنية أسيوط حادث انقلاب ميكروباص ديروط

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