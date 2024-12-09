مصرع شخصين في تصادم سيارتين بطريق الواحات

توفي شخصان منذ قليل في حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكي وأخرى نقل على طريق الواحات البحرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث مروري مروع ووجود وفيات على طريق الواحات البحرية.

انتقلت الفرق الأمنية والمرورية إلى موقع الحادث، حيث أظهرت التحريات الأولية أن سائق ميكروباص توقف فجأة لإنزال الركاب، مما أدى إلى اصطدام سيارة ملاكي كانت تسير بسرعة جنونية خلفه مما أسفر عن وقوع الحادث، ومصرع قائدي المركبتين، وجار تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية.

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