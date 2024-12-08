أخبار الفن اليوم: وفاة الفنان سعيد المغربي بعد صراع مع المرض.. بدرية طلبة تعلن موعد عزاء زوجها.. تعرف على إيرادات فيلم الهوى سلطان

شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد عدد من الأحداث الهامة وكانت كالتالي:

أعلنت الفنانة بدرية طلبة موعد ومكان عزاء زوجها المخرج الراحل مصطفى سالم.

وقالت إن العزاء يقام غدا الإثنين بدار مناسبات المنارة بمنطقة الشاطبي بشارع أبو قير بالإسكندرية، بعدما خرجت الجنازة اليوم من مسجد العمري بالإسكندرية، وتم الدفن بمقابر عامود السواري.

وكانت بدرية طلبة قد أعلنت وفاة زوجها مصطفى سالم من خلال منشور بحسابها على موقع فيس بوك حيث قالت: “أبو بناتي مصطفى سالم في ذمة الله وأنا برا مصر، أوصل مصر وأبلغكم بميعاد الدفنة في إسكندرية دعواتكم بالرحمة والمغفرة”.

رحل مساء اليوم الأحد، الفنان سعيد المغربي بعد صراع مع المرض، حيث أعلن الفنان حازم فؤاد عن رحيل صديقه ورفيق رحلته “سعيد المغربي”، بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة.

ونقل الفنان سعيد المغربي إلى المستشفى منذ فترة، بعد أن أصيب بأزمة صحية، وطالب عدد من زملائه الجمهور بالدعاء له بالشفاء خاصة أن حالته كانت صعبة للغاية.

روجت الفنانة ليلى علوى لمسرحيتها الجديدة التي تحمل اسم “ مشيرة الخطيرة”.

حيث نشرت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بوستر المسرحية وعلقت عليه قائلة: “ انتظروا مسرحيتي الجديدة مع بيومي فؤاد ”مشيرة الخطيرة" واللي هتعرض يوم 18 ديسمبر على مسرح محمد العلي بالرياض"

ويشارك في بطولة المسرحية سليمان عيد وإيمان السيد ونور إيهاب وإبرام سمير وعدد آخر من الفنانين الشباب

كشف الفنان رامي صبري، عن تحقيق أغنية “يمكن خير” أكثر من 370 مليون مشاهدة، بعد مرور عام واحد على طرحها بالمنصات المختلفة.

ويبدو أن رامي صبري أصبح يهتم بالأرقام والمشاهدات التي تحققها أغنياتها عبر المنصات المختلفة، وذلك بعد الخلاف الذي وقع مؤخرًا بينه وبين مؤدي الراب “ويجز”، والذي هاجم رامي، قائلا “أنت رقم 19 يارامي في ترتيب المطربين”.

احتفل الموسيقار هاني شنودة بذكرى تأسيس فرقة المصريين الموسيقية، حيث نشر عدد من الصور النادر لأعضاء الفرقة، وأخرى للحفلات الموسيقية التي أحيوها، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

فرقة المصريين الموسيقية

وعلق هاني شنودة قائلا: “في نفس اليوم ده من سنة ١٩٧٧، بدأت رحلة موسيقية غيرت حياتنا للأبد.. من ٤٧ سنة بالظبط”.

مسلسل نيللي كريم ، تصدرت الفنانة جيهان الشماشرجي، خلال الساعات القليلة الماضية، تريند موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عقب نشرها مجموعة صور مع نيللي كريم من كواليس أول يوم تصوير مسلسل جاني في المنام والمقرر عرضه في رمضان 2025.

حقق فيلم الهوى سلطان أول أمس الجمعة 6 ديسمبر، إيرادات وصلت لـ 834.156 جنيها.



تدور أحداث فيلم “الهوى سلطان” في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي، وتم تغيير اسم الفيلم 3 مرات من “قاعة الأوركيد”، ثم لـ“سارة وعلى”، حتى استقر على “الهوى سلطان”.

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