الأحد 08 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بدرية طلبة تعلن موعد عزاء زوجها

بدرية طلبة وزوجها
بدرية طلبة وزوجها

أعلنت الفنانة بدرية طلبة  موعد ومكان عزاء زوجها المخرج الراحل مصطفى سالم. 

وقالت إن العزاء يقام غدا الإثنين بدار مناسبات المنارة بمنطقة الشاطبي بشارع أبو قير بالإسكندرية، بعدما خرجت الجنازة اليوم من مسجد العمري بالإسكندرية، وتم الدفن بمقابر عامود السواري.

وكانت بدرية طلبة أعلنت وفاة زوجها مصطفى سالم من خلال منشور بحسابها على موقع فيس بوك حيث قالت: “أبو بناتي مصطفى سالم في ذمة الله وأنا برا مصر، أوصل مصر وأبلغكم بميعاد الدفنة في إسكندرية دعواتكم بالرحمة والمغفرة”.

بداية بدرية طلبة الفنية 

يذكر أن الفنانة بدرية طلبة، قد تحدثت فى أغسطس الماضي عن أزمتها الصحية، التى تعرضت لها، وقالت: "بدايتي في التمثيل كانت وأنا طالبة في إعدادي، وقتها شاركت في مسرحية عن انتصارات حرب أكتوبر 1973، وقالولي انتي هتمثلي دور واحدة ميتة وعملت الدور".


وأضافت فى تصريحات تلفزيونية: "حد من التوجيه المسرحي قال لي أنتِ هتبقى ممثلة هايلة، رغم إني كنت بعمل دور واحدة ميتة، وبعد الإعدادي التحقت بمدرسة المعلمات ولقيتهم من أول سنة جايبين لنا مخرج مسرحي".

 

مشكلة بدرية طلبة مع الفصحى


وتابعت بدرية طلبة: "في المدرسة عملت مسرحيات باللغة العربية الفصحى دلوقتي مبعرفش أتكلم فصحى من كتر ما بعوج لساني علشان أعمل الشخصيات".

 

فترة صعبة في حياة بدرية طلبة 


ولفتت: "أحلى فترة في عمري كنت مريضة فيها، فترة الشباب، أنا لحد 17 سنة كان وزني تمام وجسمي تماما وشكلي مقبول، لكن وأنا عمري 19 سنة أصبت بمرض الغدة الخبيثة وقعدت 10 سنين ظل المرض لحد لما أكل جسمي وخلى جسمي 45 كيلو، فكنت بمر بأزمة نفسية صعبة".

 

معاناة بدرية طلبة مع المرض


وتابعت: "قعدت لحد ما كان عمري 28 سنة بادور علشان أعرف المرض اللي عندي إيه، لحد لما اكتشفت إني عندي الغدة الخبيثة".

تجاوز بدرية طلبة فترة مرضها


ولفتت: "أحلى فترة في عمري قضتها وأنا تعبانة نفسيا ووزني 45 كيلو وفي الفترة دي اتجوزت وخلفت بنتين وشاركت في أعمال مسرحية، بس التنمر كان بيموتني وكان فيه ناس كانت بتتجاوز معايا وأنا على خشبة المسرح بس كنت برد بأدائي على المسرح".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بدرية طلبة الفنانة بدرية طلبة زوج بدرية طلبة

مواد متعلقة

بدرية طلبة تغيب عن جنازة زوجها في الإسكندرية (صور)

بدرية طلبة تعلن موعد ومكان صلاة الجنازة في وفاة زوجها مصطفى سالم

الأكثر قراءة

حقيقة مقتل بشار الأسد مع أبنائه وتحطم طائرته بعد مغادرته دمشق

سعر الدولار يصل لمستوى غير مسبوق أمام الجنيه في البنوك

غادر سوريا بصفقة، روسيا تكشف معلومات جديدة حول سقوط نظام بشار الأسد

صمد 14 عاما وسقط خلال 12 يوما.. تسلسل زمني لنهاية حقبة بشار الأسد

تغييرات بالجملة في تشكيل الزمالك أمام إنيمبا النيجيري بالكونفدرالية

ليستر سيتي يخطف تعادلا مثيرا أمام برايتون 2-2 في الدوري الإنجليزي

الجولاني يزور المسجد الأموي في العاصمة دمشق (فيديو)

أخطرهم الأخير.. 3 سيناريوهات للقوى الخارجية تحدد مصير سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

ناسا تؤجل مرة أخرى انفصال"Cargo Dragon" عن المحطة الفضائية

لحظة تدمير تمثال الأسد في طرطوس (فيديو)

حقيقة الجسم المضيء في سماء طهران (فيديو)

مشهد مثير للدهشة، إنقاذ 55 سوري من الإعدام داخل السجن قبل التنفيذ بنصف ساعة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد 8- 12- 2024

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 08- 12- 2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الأحد 8- 12- 2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

قمر الكريسماس يزين سماء ديسمبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من هم أصحاب الأخدود، وما سبب تسميتهم؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير حلم غرق المركب في المنام وعلاقته بالنجاة من المشاكل

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عمر بن عبد العزيز (3 – 4)

المزيد
الجريدة الرسمية