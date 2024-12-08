الأحد 08 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

بدرية طلبة تعلن موعد ومكان صلاة الجنازة في وفاة زوجها مصطفى سالم

بدرية طلبة وزوجها،
بدرية طلبة وزوجها، فيتو

أعلنت الفنانة بدرية طلبة، موعد دفن وتلقى العزاء فى وفاة زوجها مصطفى سالم الذى وافته المنية فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

ونشرت الفنانة بدرية طلبة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بيانا مقتضبا قالت فيه: “صلاة الجنازة الظهر في مسجد العمري والدفنة في العمود باب الرحمة”.

وتقع مقابر عمود السواري بشارع الرحمة، في منطقة كرموز، غرب الثغر، مدينة الاسكندرية.

 

وكانت الفنانة بدرية طلبة قد أعلنت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد وفاة زوجها مصطفى سالم، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وقالت بدرية طلبة: "أبو بناتي مصطفى سالم في ذمة الله، وأنا برا مصر أول مصر وأبلغكم بميعاد الدفنة في الإسكندرية، دعواتكم بالرحمة والمغفرة".

بداية بدرية طلبة الفنية 

يذكر أن الفنانة بدرية طلبة، قد تحدثت فى أغسطس الماضي عن أزمتها الصحية، التى تعرضت لها، وقالت: "بدايتي في التمثيل كانت وأنا طالبة في إعدادي، وقتها شاركت في مسرحية عن انتصارات حرب أكتوبر 1973، وقالولي انتي هتمثلي دور واحدة ميتة وعملت الدور".


وأضافت فى تصريحات تلفزيونية: "حد من التوجيه المسرحي قال لي أنتِ هتبقى ممثلة هايلة، رغم إني كنت بعمل دور واحدة ميتة، وبعد الإعدادي التحقت بمدرسة المعلمات ولقيتهم من أول سنة جايبين لنا مخرج مسرحي".

 

مشكلة بدرية طلبة مع الفصحى


وتابعت بدرية طلبة: "في المدرسة عملت مسرحيات باللغة العربية الفصحى دلوقتي مبعرفش أتكلم فصحى من كتر ما بعوج لساني علشان أعمل الشخصيات".

 

فترة صعبة في حياة بدرية طلبة 


ولفتت: "أحلى فترة في عمري كنت مريضة فيها، فترة الشباب، أنا لحد 17 سنة كان وزني تمام وجسمي تماما وشكلي مقبول، لكن وأنا عمري 19 سنة أصبت بمرض الغدة الخبيثة وقعدت 10 سنين ظل المرض لحد لما أكل جسمي وخلى جسمي 45 كيلو، فكنت بمر بأزمة نفسية صعبة".

 

معاناة بدرية طلبة مع المرض


وتابعت: "قعدت لحد ما كان عمري 28 سنة بادور علشان أعرف المرض اللي عندي إيه، لحد لما اكتشفت إني عندي الغدة الخبيثة".

تجاوز بدرية طلبة فترة مرضها


ولفتت: "أحلى فترة في عمري قضتها وأنا تعبانة نفسيا ووزني 45 كيلو وفي الفترة دي اتجوزت وخلفت بنتين وشاركت في أعمال مسرحية، بس التنمر كان بيموتني وكان فيه ناس كانت بتتجاوز معايا وأنا على خشبة المسرح بس كنت برد بأدائي على المسرح".

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