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ثقافة وفنون

بعد تصدرها التريند، تفاصيل مسلسل "جاني في المنام" لنيللي كريم برمضان 2025

كواليس مسلسل جاني
كواليس مسلسل جاني في المنام، فيتو

مسلسل نيللي كريم ، تصدرت الفنانة جيهان الشماشرجي، خلال الساعات القليلة الماضية، تريند موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عقب نشرها مجموعة صور مع نيللي كريم من كواليس أول يوم تصوير مسلسل جاني في المنام والمقرر عرضه في رمضان 2025.

 

مسلسل نيللي كريم في رمضان 

وكشفت الكواليس عن وجود نيللي كريم وروبي وكندة علوش وجيهان الشماشرجي.

وكان مسلسل جاني في المنام يحمل اسم ناقص ضلع كاسم مؤقت ولكن تم تغيره وهو من تأليف مهاب طارق ومن إخراج محمد شاكر خضير 

والمسلسل يدور في إطار اجتماعي تشويقي، بطولة نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، وعلي صبحي، ومن تأليف مهاب طارق، إخراج محمد شاكر خضير.

مسلسل فراولة

وشاركت نيللي كريم في دراما رمضان الماضي بمسلسل “فراولة”، بمشاركة شيماء سيف وصدقي صخر ولبنى ونس وأحمد فهيم.

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مسلسل نيللي كريم مسلسل نيللي كريم في رمضان الفنانة نيللي كرم مسلسل جاني في المنام

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