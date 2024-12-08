بعد تصدرها التريند، تفاصيل مسلسل "جاني في المنام" لنيللي كريم برمضان 2025

مسلسل نيللي كريم ، تصدرت الفنانة جيهان الشماشرجي، خلال الساعات القليلة الماضية، تريند موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عقب نشرها مجموعة صور مع نيللي كريم من كواليس أول يوم تصوير مسلسل جاني في المنام والمقرر عرضه في رمضان 2025.

مسلسل نيللي كريم في رمضان

وكشفت الكواليس عن وجود نيللي كريم وروبي وكندة علوش وجيهان الشماشرجي.

وكان مسلسل جاني في المنام يحمل اسم ناقص ضلع كاسم مؤقت ولكن تم تغيره وهو من تأليف مهاب طارق ومن إخراج محمد شاكر خضير

والمسلسل يدور في إطار اجتماعي تشويقي، بطولة نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، وعلي صبحي، ومن تأليف مهاب طارق، إخراج محمد شاكر خضير.

مسلسل فراولة

وشاركت نيللي كريم في دراما رمضان الماضي بمسلسل “فراولة”، بمشاركة شيماء سيف وصدقي صخر ولبنى ونس وأحمد فهيم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.