وفاة الفنان سعيد المغربي بعد صراع مع المرض

رحل مساء اليوم الأحد، الفنان سعيد المغربي بعد صراع مع المرض، حيث أعلن الفنان حازم فؤاد عن رحيل صديقه ورفيق رحلته “سعيد المغربي”، بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة.

ونقل الفنان سعيد المغربي إلى المستشفى منذ فترة، بعد أن أصيب بأزمة صحية، وطالب عدد من زملائه الجمهور بالدعاء له بالشفاء خاصة أن حالته كانت صعبة للغاية.

أعمال الفنان سعيد المغربي

يذكر أن الفنان سعيد المغربي قد شارك في العديد من الأعمال الفنية الشهيرة، منها فيلم “سمير وشهير وبهير”، وبرنامج “البلاتوه” وفيلم “العميل صفر” وغيرها من الأعمال الناجحة.

ولفت سعيد المغربي الأنظار إليه بعد مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل “البيت بيتي ” بشخصية عم عرفة، حيث حققت مشاهده في المسلسل انتشارا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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