الأحد 08 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

وفاة الفنان سعيد المغربي بعد صراع مع المرض

سعيد المغربي
سعيد المغربي

رحل مساء اليوم الأحد، الفنان سعيد المغربي بعد صراع مع المرض، حيث أعلن الفنان حازم فؤاد عن رحيل صديقه ورفيق رحلته “سعيد المغربي”، بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة. 

ونقل الفنان سعيد المغربي إلى المستشفى منذ فترة، بعد أن أصيب بأزمة صحية، وطالب عدد من زملائه الجمهور بالدعاء له بالشفاء خاصة أن حالته كانت صعبة للغاية.

 

أعمال الفنان سعيد المغربي

يذكر أن الفنان سعيد المغربي قد شارك في العديد من الأعمال الفنية الشهيرة، منها فيلم “سمير وشهير وبهير”، وبرنامج “البلاتوه” وفيلم “العميل صفر” وغيرها من الأعمال الناجحة.

 

ولفت سعيد المغربي الأنظار إليه بعد مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل “البيت بيتي ” بشخصية عم عرفة، حيث حققت مشاهده في المسلسل انتشارا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعيد المغربي الفنان سعيد المغربي ابطال مسلسل البيت بيتي

مواد متعلقة

وفاة الفنان السعودي عبد الله المزيني عن عمر يناهز 84 عاما

وفاة الفنان خالد جمال الدين

الأكثر قراءة

جهود مكثفة للبحث عن مفقودين فى حادث سقوط ميكروباص بترعة الإبراهيمية (صور)

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد التعادل أمام إنيمبا

قناة العربية: الرئيس السورى بشار الأسد وعائلته يصلون موسكو

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة (مستند)

غرق ميكروباص بداخله 14 راكبا فى ترعة الإبراهيمية بأسيوط (صور)

ارتفاع كبير في سعر الدولار بالبنك المركزي بختام التعاملات (آخر تحديث)

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري في الكونفدرالية (فيديو)

جوميز: الزمالك يستحق الخروج بنقطة أمام إنيمبا وهذا سبب استبدال بنتايك

منوعات

المزيد

بحاسوب عملاق،صربيا توظف الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الحياة

ناسا تؤجل مرة أخرى انفصال"Cargo Dragon" عن المحطة الفضائية

لحظة تدمير تمثال الأسد في طرطوس (فيديو)

حقيقة الجسم المضيء في سماء طهران (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد 8- 12- 2024

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 08- 12- 2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الأحد 8- 12- 2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

ماهر الأسد.. سراديب اللهو الخفي في سوريا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى «صعيدًا جرزًا»، تفسير الشعراوي للآية 8 من سورة الكهف (فيديو)

الأوقاف: الشائعات سهم مسموم يصيب القلوب والعقول ويدمر النسيج الاجتماعي

تفسير رؤية المطار في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة قريبًا

المزيد
الجريدة الرسمية