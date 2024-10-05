هاني شنودة يكشف سر تقديمه أناشيد مدح النبي وقصة خلافه مع أم كلثوم

هاني شنودة، عبر الموسيقار هاني شنودة عن سعادته بتقديمه أناشيد مدح النبي خلال مشواره الموسيقى، مشيرًا إلى أنه قام بذلك لأنه يعتبر الأمر ردا لجميل النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

سر هاني شنودة الرسول صلى الله عليه وسلم

وأضاف هاني شنودة خلال لقائه ببرنامج “راقي” المذاع على قناة “تن” تقديم محمود القصاص، الرسول صلى الله عليه وسلم قال في أحد أحاديثه: "أوصيكم بأقباط مصر خيرًا، فإن لنا فيهم صهرًا ونسبا"، متابعًا: "هو يقولي عليا نسيبه وأنا ممدحهوش".

السر وراء هروب هاني شنودة من التعاون مع أم كلثوم

وعن قصة هروبه من كوكب الشرق أم كلثوم حتى لا يعمل معها، قال “شنودة”: إن في بداياته جاء إليه الملحن الموسيقي أندريه رايدر، وأخبره أن لديه فرصة في العمل مع أم كلثوم، بأن يعزف الأورج في حفلاتها، وهذه هي أول مرة يدخل الأورج في أغنية لها.

وتابع هاني شنودة أنه بعد تفكير أجابه: "ما أظنش إني هقدر أعمل كده ورفضت"، موضحًا: "لإني لما فكرت لقيت إني هلعب دقيقة أو دقيقتين بالكتير مزيكا وباقي الأغنية الساعتين ونص هقعد أعمل إيه معملش حاجة".

وواصل: هذا الموقف كان سببًا في ظهور "واحد جبار شيطان أو ملاك الأورج كما يلقب مجدي الحسيني"، لافتًا إلى أنه عندما رفض ذهبوا إلى مجدي ووافق وقتها، وعلى الرغم من أنهما كانا أصدقاء إلا أنه اتخذ طريقه في العزف فقط، أما هو فاتخذ طريقه بالتأليف الموسيقي، مستطردًا: "لو كنت وافقت بالعزف مكنتش بقيت مؤلف موسيقي".