الإثنين 09 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يكلف خالد مرتجي بمهام نائب رئيس النادي.. الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام إنيمبا.. كواليس اتفاق محمد صلاح مع ليفربول على تجديد عقده

خالد مرتجي، فيتو
خالد مرتجي، فيتو

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

القضاء الإداري يرفض دعوى عدم صحة ترشح قائمة هاني أبو ريدة

رفضت محكمة القضاء الإداري الدعوى المرفوعة ضد عدم صحة ترشح قائمة هاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة، بسبب عدم انطباق شروط الترشح على بعض أعضائها.

وأكد مصدر في اتحاد الكرة في تصريحات خاصة لفيتو، أن محكمة القضاء الإداري قضت برفض الدعوى، وأكدت سلامة الموقف القانوني لجميع أعضاء القائمة وانطباق شروط الترشح عليهم جميعا، وعدم وجود أي وجه لإقامة الدعوى.

تفويض شركة الأهلي بإدارة الحقوق التسويقية للاستاد الجديد والمدينة الرياضية

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد، تفويض شركة الأهلي للمنشآت الرياضية بإدارة كافة الحقوق التسويقية والتجارية الخاصة باستاد القلعة الحمراء الجديد، وكذلك كافة الحقوق الخاصة بجميع منشآت المدينة الرياضية التي سوف يطلق عليها اسم الأهلي وتحمل علامته التجارية.

جماهير جاراف السنغالي تعتدي على لاعبي اتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية (صور)

تعرض لاعبو اتحاد العاصمة الجزائري لاعتداءات جسدية، من قبل جماهير نادي جاراف السنغالي عقب نهاية المباراة في الجولة الثانية من الكونفدرالية.

الأهلي يكلف خالد مرتجي بمهام نائب رئيس النادي

أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي عن تكليف خالد مرتجي أمين صندوق القلعة الحمراء بمهام نائب رئيس النادي، وذلك لحين انعقاد الجمعية العمومية المقبلة  .

الزمالك يفرط في فوز سهل ويتعادل مع إنيمبا 2-2 في الكونفدرالية (صور)

تعادل نادي الزمالك مع نظيره إنيمبا النيجيري بنتيجة 2-2، في المباراة جمعت الفريقين باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية، لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الشباب والرياضة تجهز لوائح جديدة لضبط الأداء المالي والإداري للاتحادات

يجهز مسئولو وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، حزمة من الضوابط واللوائح الجديدة التي تهدف إلى حوكمة وضبط الأداء المالي والإداري للاتحادات والهيئات الرياضية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وزير الشباب يصل بورسعيد لمتابعة العمل في استاد المصري

وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى محافظة بورسعيد، وكان في استقباله اللواء محب حبشي خليل محافظ بورسعيد، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

آرسنال يسقط في فخ التعادل أمام فولهام 1-1 بالدوري الإنجليزي

تعادل فريق فولهام مع نظيره آرسنال بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الـ15 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ريال مدريد يفقد نجمه 3 أسابيع وهذا موقف بيلينجهام

كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد سيفقد جهود أحد لاعبيه البارزين، لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة كل من فينيسيوس جونيور ورودريجو جويس، في مباراة أتالانتا بدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء المقبل.

ميرور البريطانية تكشف كواليس اتفاق محمد صلاح مع ليفربول على تجديد عقده

كشفت تقارير صحفية تفاصيل اقتراب محمد صلاح، نجم ليفربول، من تجديد عقده مع الريدز، الذي ينتهي في الصيف المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اخبار الرياضة اخبار الرياضة اليوم الأهلي ليفربول خالد مرتجى الزمالك محمد صلاح

مواد متعلقة

الكونفدرالية، المصري يتقدم على بلاك بولز بهدف ميدو جابر في الشوط الأول

جوميز: الزمالك يستحق الخروج بنقطة أمام إنيمبا وهذا سبب استبدال بنتايك

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري في الكونفدرالية (فيديو)

علي ماهر يعلن تشكيل المصري أمام بلاك بولز في الكونفدرالية

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد التعادل أمام إنيمبا

الزمالك يفرط في فوز سهل ويتعادل مع إنيمبا 2-2 في الكونفدرالية (صور)

الكونفدرالية، الزمالك يتعادل مع إنيمبا النيجيري 2-2 بعد مرور 75 دقيقة (صور)

الكونفدرالية، أنيمبا يسجل هدف التعادل في شباك الزمالك (صور)

الأكثر قراءة

صورة متداولة للحظة وصول بشار الأسد مع زوجته إلى روسيا، ما حقيقتها؟

نجيب ساويرس يعلق على تصريحات لاعبي الزمالك السابقين بعدم تشجيع الأهلي (فيديو)

قناة العربية: الرئيس السورى بشار الأسد وعائلته يصلون موسكو

بالأسماء، 3 ناجين و5 سيدات مفقودات في حادث سقوط ميكروباص بترعة بأسيوط

جهود مكثفة للبحث عن مفقودين فى حادث سقوط ميكروباص بترعة الإبراهيمية (صور)

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد التعادل أمام إنيمبا

ساويرس يعلق على سقوط نظام الأسد ويكشف كواليس تعرضه للظلم من رامي مخلوف (فيديو)

مسلسل وتر حساس الحلقة 31، مازن يعترف بقتل ليلى

منوعات

المزيد

بحاسوب عملاق،صربيا توظف الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الحياة

ناسا تؤجل مرة أخرى انفصال"Cargo Dragon" عن المحطة الفضائية

لحظة تدمير تمثال الأسد في طرطوس (فيديو)

حقيقة الجسم المضيء في سماء طهران (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 8-12-2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الأحد 8-12-2024 في الأسواق؟

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد 8-12-2024

المزيد

انفوجراف

ماهر الأسد.. سراديب اللهو الخفي في سوريا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 9 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عمر بن عبد العزيز (4 – 4)

معنى «صعيدًا جرزًا»، تفسير الشعراوي للآية 8 من سورة الكهف (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية