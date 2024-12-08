أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يكلف خالد مرتجي بمهام نائب رئيس النادي.. الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام إنيمبا.. كواليس اتفاق محمد صلاح مع ليفربول على تجديد عقده

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

رفضت محكمة القضاء الإداري الدعوى المرفوعة ضد عدم صحة ترشح قائمة هاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة، بسبب عدم انطباق شروط الترشح على بعض أعضائها.

وأكد مصدر في اتحاد الكرة في تصريحات خاصة لفيتو، أن محكمة القضاء الإداري قضت برفض الدعوى، وأكدت سلامة الموقف القانوني لجميع أعضاء القائمة وانطباق شروط الترشح عليهم جميعا، وعدم وجود أي وجه لإقامة الدعوى.

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد، تفويض شركة الأهلي للمنشآت الرياضية بإدارة كافة الحقوق التسويقية والتجارية الخاصة باستاد القلعة الحمراء الجديد، وكذلك كافة الحقوق الخاصة بجميع منشآت المدينة الرياضية التي سوف يطلق عليها اسم الأهلي وتحمل علامته التجارية.

تعرض لاعبو اتحاد العاصمة الجزائري لاعتداءات جسدية، من قبل جماهير نادي جاراف السنغالي عقب نهاية المباراة في الجولة الثانية من الكونفدرالية.

أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي عن تكليف خالد مرتجي أمين صندوق القلعة الحمراء بمهام نائب رئيس النادي، وذلك لحين انعقاد الجمعية العمومية المقبلة .

تعادل نادي الزمالك مع نظيره إنيمبا النيجيري بنتيجة 2-2، في المباراة جمعت الفريقين باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية، لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يجهز مسئولو وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، حزمة من الضوابط واللوائح الجديدة التي تهدف إلى حوكمة وضبط الأداء المالي والإداري للاتحادات والهيئات الرياضية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى محافظة بورسعيد، وكان في استقباله اللواء محب حبشي خليل محافظ بورسعيد، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

تعادل فريق فولهام مع نظيره آرسنال بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الـ15 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد سيفقد جهود أحد لاعبيه البارزين، لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة كل من فينيسيوس جونيور ورودريجو جويس، في مباراة أتالانتا بدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء المقبل.

كشفت تقارير صحفية تفاصيل اقتراب محمد صلاح، نجم ليفربول، من تجديد عقده مع الريدز، الذي ينتهي في الصيف المقبل.

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