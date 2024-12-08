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رياضة

ميرور البريطانية تكشف كواليس اتفاق محمد صلاح مع ليفربول على تجديد عقده

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

كشفت تقارير صحفية تفاصيل اقتراب محمد صلاح، نجم ليفربول، من تجديد عقده مع الريدز، الذي ينتهي في الصيف المقبل.

كواليس اتفاق محمد صلاح مع ليفربول على تجديد عقده 

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، اتفق صلاح مع مسؤولي ليفربول على التجديد، عقب الوصول لحل وسط.

وأشارت إلى أن رامي عباس، وكيل صلاح، أبلغ نادي ليفربول في بداية التفاوض بأن اللاعب يريد التجديد 3 سنوات، بينما عرض النادي عقدًا لمدة عام واحد.


وأوضحت الصحيفة أنه خلال الخلاف، خرج صلاح بتصريحات علنية مفادها أن هذا الموسم سيكون على الأرجح، الأخير له مع ليفربول.

وأبدى مشجعو ليفربول قلقهم، من خلال رفع لافتات كُتب عليها: "إنه يطلق السهام.. فامنحوا مو أمواله".

 

عقد محمد صلاح مع ليفربول 

وقالت الصحيفة: "لم تكن الأموال مشكلة أبدًا، حيث إن صلاح بالفعل الأعلى أجرًا في ليفربول بأكثر من 400,000 جنيه إسترليني أسبوعيًّا، الأزمة كانت دائمًا في مدة العقد".

وأوضحت: "تتردد مجموعة فينواي المالكة لليفربول في تقديم عقود طويلة الأمد للاعبين الذين تجاوزوا 30 عاما، وهذا نفس السبب الذي لم يتم بموجبه تجديد عقد فيرجيل فان دايك حتى الآن".

وأضافت: "مع استمرار تأثير صلاح اللافت، قررت فينواي الاستجابة لمطالبه، حيث سيوقع النجم المصري قريبًا على عقد جديد مربح لمدة عامين، ما لم تحدث أي عقبات في اللحظة الأخيرة".

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