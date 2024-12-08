الأحد 08 ديسمبر 2024
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رياضة

جماهير جاراف السنغالي تعتدي على لاعبي اتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية (صور)

اتحاد العاصمة
اتحاد العاصمة

تعرض لاعبو اتحاد العاصمة الجزائري لاعتداءات جسدية، من قبل جماهير نادي جاراف السنغالي عقب نهاية المباراة في الجولة الثانية من الكونفدرالية.

وتم الإبلاغ عن إصابات بين لاعبي الفريق الجزائري، حيث أشارت تقارير إلى أن الأمن السنغالي لم يكن كافيًا لمنع الاعتداءات.

 

وتصدر فريق العاصمة الجزائرية جدول ترتيب المجموعة الثالثة، بعدما سحق فريق أورابا يونايتد البوتسواني بـ6 أهداف دون رد في الجولة الأولى، ويأتي خلفه في المركز الثاني بنفس عدد النقاط بفارق الأهداف فريق أسيك ميموزا.

وبعد مباراة اليوم رفع اتحاد العاصمة رصيده إلى 4 نقاط، وظل في موقعه بالصدارة بالتساوي مع أسيك ميموزا صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد.

 

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