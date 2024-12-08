الأحد 08 ديسمبر 2024
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رياضة

القضاء الإداري يرفض دعوى عدم صحة ترشح قائمة هاني أبو ريدة

قائمة هاني أبو ريدة
قائمة هاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة، فيتو

رفضت محكمة القضاء الإداري الدعوى المرفوعة ضدعدم صحة ترشح قائمة هاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة، بسبب عدم انطباق شروط الترشح على بعض أعضائها.

وأكد مصدر في اتحاد الكرة في تصريحات خاصة لفيتو، أن محكمة القضاء الإداري قضت برفض الدعوى، وأكدت سلامة الموقف القانوني لجميع أعضاء القائمة وانطباق شروط الترشح عليهم جميعا، وعدم وجود أي وجه لإقامة الدعوى.

أحمد إبراهيم مجاهد يطعن على قائمة أبو ريدة

وكان قد تقدم أحمد إبراهيم مجاهد رئيس نادي ميجا سبورت السابق بالطعن ضد ترشح هاني أبو ريدة وعدد من مرشحي قائمته.

وكشف أحمد إبراهيم مجاهد رئيس نادي ميجا سبورت في تصريحات سابقة قائلا: "تقدمت بطعن في اتحاد الكرة ضد هاني أبو ريدة وبعض مرشحي القائمة بسبب عدم تطابق شروط الترشح عليهم".

وأوضح: "هناك شروط غير متوافرة في بعض من المرشحين، ما بين مؤهل عالي أو عدم الممارسة في إدارة نادي سابقا".

هاني أبو ريدة، فيتو
هاني أبو ريدة، فيتو

سبب الطعن على قائمة أبو ريدة

وتابع: "من حقي الطعن على الانتخابات أو القائمة لأنني ينطبق عليّ شروط الترشح لرئاستي نادي في الوقت السابق، وتقدمت بالطعن عن طريق التسليم باليد وعن طريق تطبيق الواتساب بعد أن أصبح معتمدا من الدولة".

واختتم مجاهد تصريحاته: "هناك حكم قضائي في 2016 باسم ماجدة الهلباوي وهيرماس رضوان ببطلان الانتخابات وقتها ضد هاني أبو ريدة".

 

قوام قائمة هاني أبو ريدة

هاني أبو ريدة – رئيس الاتحاد

خالد الدرندلي – نائب الرئيس

أحمد حلمي الشريف – عضو مجلس إدارة

حمادة الشربيني – عضو مجلس إدارة

مصطفى أبو زهرة – عضو مجلس إدارة

طارق أبو العنين – عضو مجلس إدارة

وليد عبد الجواد – عضو مجلس إدارة

محمد أبو حسين – عضو مجلس إدارة

إيناس مظهر – عضو مجلس إدارة

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