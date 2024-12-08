ريال مدريد يفقد نجمه 3 أسابيع وهذا موقف بيلينجهام

كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد سيفقد جهود أحد لاعبيه البارزين، لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة كل من فينيسيوس جونيور ورودريجو جويس، في مباراة أتالانتا بدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء المقبل.

وكان الفرنسي فيرلاند ميندي، ظهير ريال مدريد، قد تعرض للإصابة خلال الفوز على جيرونا 3-0، أمس السبت، في الجولة الـ16 من الدوري الإسباني.

وعن ذلك، قال النادي الملكي في بيان رسمي: "يعاني فيرلاند ميندي من إصابة عضلية في الفخذ الأيمن، وسيكون تحت المراقبة لتحديد حالته".



ومن جانبها، قالت صحيفة "آس" الإسبانية، اليوم الأحد: إن من المتوقع غياب اللاعب الفرنسي عن الملاعب، لمدة 3 أسابيع.

ويعني هذا ابتعاده عن مباراة أتالانتا، ونهائي كأس القارات للأندية، يوم 18 ديسمبر الجاري، بالإضافة إلى مباراتي الدوري الإسباني، ضد رايو فاليكانو (14 ديسمبر)، وإشبيلية (22 ديسمبر).

أما بالنسبة لجود بيلينجهام، لاعب وسط الريال، فقد جاءت الأخبار مطمئنة.

فبعد شعوره ببعض الانزعاجات، إثر تألقه في مباراة جيرونا، قال مصدر في ريال مدريد للصحيفة، إن حالة الدولي الإنجليزي جيدة، ومشاركته ضد أتالانتا ليست مهددة.

وواصل برشلونة تصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني رغم تعادله مع ريال بيتيس.

وتعادل فريق برشلونة مع نظيره ريال بيتيس ضمن لقاءات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني، بهدفين لكل منهما، فيما حقق ريال مدريد الفوز على جيرونا بثلاثة أهداف نظيفة، ليقلص الفارق مع المتصدر برشلونة إلى نقطتين مع تبقي مباراة مؤجلة للريال أمام فالنسيا.

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد وتعادل برشلونة

1. برشلونة، 38 نقطة.

2. ريال مدريد، 36 نقطة.

3. أتلتيكو مدريد، 32 نقطة.

4. أتلتيك بلباو، 29 نقطة.

5. فياريال، 26 نقطة.

6. ريال مايوركا، 24 نقطة.

7. أوساسونا، 23 نقطة.

8. جيرونا، 22 نقطة.

9. ريال سوسيداد، 21 نقطة.

10. سيلتا فيجو، 21 نقطة.

11 ريال بيتيس، 21 نقطة.

12. رايو فاييكانو، 19 نقطة.

13. إشبيلية، 19 نقطة.

14. لاس بالماس، 18 نقطة.

15. ليجانيس، 15 نقطة.

16. ألافيس، 14 نقطة.

17. خيتافي، 13 نقطة.

18. إسبانيول، 13 نقاط.

19. فالنسيا، 10 نقاط.

20. بلد الوليد، 9 نقاط.

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