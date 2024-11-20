القلقاس، ينظم ضغط الدم ويعالج اضطرابات الجهاز الهضمي

فوائد القلقاس، متعددة فهو يعد يحتوي على العديد من المغذيات الطبيعية من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة قوية، تجعله إضافة هامة للنظام الغذائي الصحي، طوال فصل الشتاء.



أهم فوائد القلقاس لصحة الجسم



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد القلقاس للصحة متعددة، فهو ليس مجرد غذاء تقليدي؛ بل هو مصدر غني بالعناصر الغذائية والفوائد الصحية التي تعزز من عمل مختلف أجهزة الجسم.



تفريز القلقاس



وتستعرض الدكتورة مروة، في السطور التالية أهم فوائد القلقاس لصحة الإنسان.

1. غني بالمغذيات الأساسية

القلقاس يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على صحته. من أبرز هذه العناصر:

الكربوهيدرات: يُعد القلقاس مصدرًا غنيًا بالكربوهيدرات الصحية التي تمد الجسم بالطاقة اللازمة.

الألياف الغذائية: يحتوي القلقاس على نسبة عالية من الألياف التي تساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي.

فيتامينات ب: مثل فيتامين B6 (البيريدوكسين) الضروري لتحسين وظائف الدماغ وتقليل التوتر.

البوتاسيوم: يساعد في تنظيم ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب.

المغنيسيوم: يلعب دورًا في تقوية العظام وتحسين وظيفة العضلات.



2. تحسين صحة الجهاز الهضمي

يُعتبر القلقاس من الأطعمة التي تساهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي بفضل احتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية. هذه الألياف تعمل على:

تحسين حركة الأمعاء ومنع الإمساك.

تقليل خطر الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي مثل القولون العصبي والبواسير.

تعزيز صحة الميكروبيوم المعوي، مما يحسن عملية الهضم والامتصاص.



3. دعم صحة القلب والأوعية الدموية

يحتوي القلقاس على مزيج من العناصر الغذائية المفيدة لصحة القلب، مثل البوتاسيوم والألياف. البوتاسيوم يعمل على:

تنظيم ضغط الدم عن طريق تقليل تأثير الصوديوم في الجسم.

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

أما الألياف، فتساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، مما يقلل من تراكم الدهون في الشرايين.



4. تعزيز جهاز المناعة

القلقاس غني بمضادات الأكسدة مثل فيتامين C والبوليفينولات، التي تعمل على:

تعزيز جهاز المناعة وحماية الجسم من الأمراض.

مكافحة الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان.

تحسين صحة البشرة وتأخير ظهور علامات الشيخوخة.



5. مناسب لمرضى السكري

على الرغم من احتوائه على الكربوهيدرات، إلا أن القلقاس يتميز بمؤشر جلايسيمي منخفض، مما يعني أنه لا يسبب ارتفاعًا كبيرًا في مستويات السكر في الدم عند تناوله.

يساعد ذلك مرضى السكري على:

الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم.

تقليل خطر المضاعفات المرتبطة بارتفاع السكر المزمن.

كما أن محتواه من الألياف يبطئ عملية امتصاص السكر، مما يعزز تحكمًا أفضل في مستوى الجلوكوز.

طريقة القلقاس



6. تحسين صحة البشرة والشعر

نظرًا لاحتوائه على مضادات الأكسدة والفيتامينات الأساسية، يُعتبر القلقاس غذاءً مفيدًا للبشرة والشعر. فيتامين C يعزز إنتاج الكولاجين، وهو بروتين ضروري للحفاظ على مرونة البشرة وتقوية الشعر. بالإضافة إلى ذلك، مضادات الأكسدة تحمي خلايا البشرة من التلف الناتج عن التعرض للعوامل البيئية الضارة.

7. مصدر للطاقة المستدامة

القلقاس غذاء مثالي للرياضيين أو الأشخاص الذين يحتاجون إلى طاقة طويلة الأمد. الكربوهيدرات الموجودة فيه تُهضم ببطء، مما يضمن توفير طاقة مستدامة لفترة طويلة دون الشعور بالجوع بسرعة.

8. دعم صحة العظام والأسنان

يحتوي القلقاس على الكالسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران ضروريان لصحة العظام والأسنان. يساعد الكالسيوم في تقوية العظام ومنع هشاشتها، بينما يعمل المغنيسيوم على تحسين امتصاص الكالسيوم وتعزيز صلابة العظام.

9. تحسين وظائف الدماغ

الفيتامينات والمعادن الموجودة في القلقاس، مثل فيتامين B6 والمغنيسيوم، تلعب دورًا هامًا في دعم وظائف الدماغ. فيتامين B6 يساهم في تحسين المزاج وتقليل التوتر، بينما المغنيسيوم يساعد في تحسين التركيز والذاكرة.

10. مفيد لصحة الحامل

يُعد القلقاس خيارًا غذائيًا صحيًا للنساء الحوامل بفضل احتوائه على حمض الفوليك، الذي يساهم في:

تقليل خطر الإصابة بعيوب الأنبوب العصبي لدى الجنين.

دعم نمو الجنين بشكل صحي.

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