وكيل صحة الشرقية يجري حركة تنقلات داخلية لأطباء الأسنان

أجرى الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية اليوم الاثنين حركة تنقلات داخلية لأطباء الأسنان من الدفعات السابقة بمحافظة الشرقية، والذين مضى على تكليفهم أكثر من عام.

إعداد دراسة لحل أزمة المغتربين عن مراكزهم من أطباء الأسنان من الدفعات السابقة

يأتي ذلك بعد تكليف الدكتورهاني جميعة وكيل الوزارة للدكتور خالد عامر مدير عام طب الأسنان، بإعداد دراسة لحل أزمة المغتربين عن مراكزهم من أطباء الأسنان من الدفعات السابقة، مراعاة لظروفهم وفقًا لمحل إقامتهم، وذلك بعد ورود العديد من طلبات أطباء الأسنان بالنقل للإدارات الصحية القريبة لمحل إقامتهم، مراعاة لظروف السفر واستقرارهم الأسري، وبما يخدم مصلحة العمل والمريض والطبيب في ذات الوقت، وتقدم مدير عام طب الأسنان بدراسة شملت 306 طبيب أسنان من مختلف الإدارات الصحية بالمحافظة، صدق عليها وكيل الوزارة.

إعداد دراسة لحل أزمة المغتربين عن مراكزهم من أطباء الأسنان من الدفعات السابقة،فيتو

وقام مدير عام الأسنان بتقديم الشكر لوكيل وزارة الصحة بالشرقية على دعمه لأطباء الأسنان بالمحافظة.

صحة الشرقية: تقديم الرعاية الطبية لـ 21 ألف مريض ضمن "الخدمات الطارئة"

قال الدكتور هانى جميعة وكيل أول وزارة الصحة بمحافظة الشرقية إن مركز الخدمات الطارئة والنداء الآلى ١٣٧ قدم خدمة طبية بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، والمشروع القومي للرعايات والحضانات "رعايات مصر" بمحافظة الشرقية، والذي يعمل على مدار الساعة، لخدمة لـ ١٣٠٦مرضى بالمحافظة والمحافظات المجاورة، وذلك فى ضوء فعاليات المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان».

إعداد دراسة لحل أزمة المغتربين عن مراكزهم من أطباء الأسنان من الدفعات السابقة،فيتو1

تسكين 808تحتاج رعاية مركزة

وأكد ذلك محمود عبدالفتاح االمتحدث الرسمى عن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية مضيفا ان ذلك خلال الأسبوع السادس عشر، منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة بمحافظة الشرقية، حيث تم تسكين ٨٠٨ حالات تحتاج إلى رعاية مركزة للأمراض الباطنية والمخ والأعصاب، وتسكين ١٢٢ حالة بالعناية المركزة للقلب، وتسكين ١٧٧ طفلا بالحضانات، وتسكين ٣٦ طفلا يحتاج إلى رعاية مركزة للأطفال.

إعداد دراسة لحل أزمة المغتربين عن مراكزهم من أطباء الأسنان من الدفعات السابقة،فيتو2

تنسيق ومتابعة 153 حالة مرضية

ولفت إلى تسكين ٩ حالات سموم بعناية السموم، وتسكين حالة بعناية الحروق، هذا بالإضافة إلى تحويل وتنسيق ومتابعة لعدد ١٥٣ حالة مرضية، تحتاج إلى عروض طبية، وعمليات جراحية متخصصة متقدمة وذات مهارة، منها إجراء ٧ حالات قسطرة قلبية طارئة، و٢ حالات لوحدات إذابة الجلطات الدماغية بالشرقية، وإجراء ٥ جراحات أطفال متقدمة، وحالة غسيل كلوي أطفال، وحالة استسقاء بالمخ تم تحويلها لمستشفى جامعة الزقازيق.

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