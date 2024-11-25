صحة الشرقية: تقديم الرعاية الطبية لـ 21 ألف مريض ضمن "الخدمات الطارئة"

قال الدكتور هانى جميعة وكيل أول وزارة الصحة بمحافظة الشرقية إن مركز الخدمات الطارئة والنداء الآلى ١٣٧ قدم خدمة طبية بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، والمشروع القومي للرعايات والحضانات "رعايات مصر" بمحافظة الشرقية، والذي يعمل على مدار الساعة، لخدمة لـ ١٣٠٦مرضى بالمحافظة والمحافظات المجاورة، وذلك فى ضوء فعاليات المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»،

تسكين 808تحتاج رعاية مركزة

وأكد ذلك محمود عبدالفتاح االمتحدث الرسمى عن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية مضيفا ان ذلك خلال الأسبوع السادس عشر، منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة بمحافظة الشرقية، حيث تم تسكين ٨٠٨ حالات تحتاج إلى رعاية مركزة للأمراض الباطنية والمخ والأعصاب، وتسكين ١٢٢ حالة بالعناية المركزة للقلب، وتسكين ١٧٧ طفلا بالحضانات، وتسكين ٣٦ طفلا يحتاج إلى رعاية مركزة للأطفال.

تنسيق ومتابعة 153 حالة مرضية

ولفت إلى تسكين ٩ حالات سموم بعناية السموم، وتسكين حالة بعناية الحروق، هذا بالإضافة إلى تحويل وتنسيق ومتابعة لعدد ١٥٣ حالة مرضية، تحتاج إلى عروض طبية، وعمليات جراحية متخصصة متقدمة وذات مهارة، منها إجراء ٧ حالات قسطرة قلبية طارئة، و٢ حالات لوحدات إذابة الجلطات الدماغية بالشرقية، وإجراء ٥ جراحات أطفال متقدمة، وحالة غسيل كلوي أطفال، وحالة استسقاء بالمخ تم تحويلها لمستشفى جامعة الزقازيق.

توجيهات وزير الصحة ومحافظ الشرقية

وألمح إلى ان ذلك يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ودعم معالي المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وخطة وزارة الصحة والسكان،

ربط جميع المستشفيات على المستوى العام بعضها البعض

وذلك بتنفيذ مشروع رعايات مصر والذي يربط جميع مستشفيات المحافظة سواء الحكومية بقطاع الصحة "العامة والمركزية والنوعية" والمستشفيات الجامعية والتعليمية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والتأمين الصحي والصحة النفسية، أو غير الحكومية الخاصة بمحافظة الشرقية، مع قطاع الطب العلاجي والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة والسكان.

تقديم الخدمة الطبية لـ19570 فى 15 أسبوعا

وعاد جميعة مضيفا بأن مشروع رعايات مصر قدم الخدمة خلال الـ١٥ أسبوعا منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة لعدد ١٩٥٧٠ مريضا، ليصل بذلك إجمالي من تم تقديم الخدمة لهم ٢٠٨٧٦ مريضا خلال ١٦ أسبوعا، مشيرًا إلى أن مركز الخدمات الطارئة والنداء الآلى ١٣٧ يقدم خدمات تحويل حالات الرعايات المركزة، والحضانات، وحالات الحروق، والغسيل الكلوي الطارئة،

تحويل الحالات المرضية وتوفير اكياس الدم

هذا بخلاف حالات الحوادث، وتوفير أكياس الدم ومشتقاته، وتحويل الحالات المرضية لعمل العروض، والتنسيق الكامل بين كافة مستشفيات المحافظة، مضيفًا بأن المركز يعمل على مدار الـ٢٤ ساعة، ويتم التنسيق من خلال البرنامج الالكتروني لوزارة الصحة والخاص بتحويل الحالات،

الشكر للقائمين على الرعاية الحرجة بالشرقية

مقدمًا الشكر للدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتور نصر نصار مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتور محمد عبدالعزيز مدير مركز الخدمات الطارئة، ولجميع فريق العمل بالمركز على سرعة الاستجابة، وقصر الفترة الزمنية في التعامل مع الحالات وتحويلها وفقًا للتشخيص الطبي للحالة والإمكانات المتاحة بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية.

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