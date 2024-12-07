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حوادث

الإعدام شنقا لسائق قتل شخصا طعنا في مشاجرة بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،
جنايات شبرا الخيمة، فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالإعدام شنقا لسائق، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي لما اقترفه بقتل شخص طعنا إثر نشوب مشاجرة بينهما بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

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جنايات شبرا تعاقب سائق متهم بالقتل 

صدر القرار برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب.
 

وجاء في أمر إحالة النيابة العامة في القليوبية  للمتهم "علي.س.م" 22 سنة - سائق، في القضية رقم لسنة ۲۰۲۳ جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم ٣۹۱۰ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، أنه في يوم ٢٠٢٣/٨/٣ بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، قتل المجني عليه عبد العليم عوض عبد العليم - عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

سائق يقتل شخص في  مشاجرة بالقليوبية 

أوضح أمر الإحالة لجنايات شبرا الخيمة  أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك السلاح الأبيض محل الإتهام الثاني وتوجه إلى مكان تواجد الذي أيقن تواجده به سلفًا وما أن ظفر به حتى سدد له ضربه بالسلاح الأبيض أنف البيان قاصدًا بذلك قتله فأحدث به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

واستطرد أمر الاحالة ان المتهم حاز وأحرز بغير ترخيص أدوات (شومه) مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص على النحو المبين بالتحقيقات.

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