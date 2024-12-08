الإعدام شنقًا لربة منزل بتهمة قتل مسنة لسرقة مصوغاتها الذهبية بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالإعدام شنقًا لربة منزل وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية، على ما اقترفته، وذلك لاتهامها بقتل مسنة طعنا لسرقة مصوغاتها الذهبية ومبالغ نقدية بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

الإعدام شنقًا لربة منزل بالقليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب.

وأحالت النيابة العامة المتهمين "محمد.ا.ز.م" ٤٨ سنة - بدون عمل - مقيم جمال عبد الناصر - شبرا الخيمة أول، و"جيهان.ع.ا" ٤٥ سنة - بدون عمل - مقيمة جمال عبد الناصر - شبرا الخيمة أول في القضية من ٢٠٦٧٣ لسنة ٢٠٢٠ جنايات أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٢٦٤٣ لسنة ٢٠٢٠ گلی جنوب بها، لأنهما في يوم ٢٠٢٠/٩/٨ بدائرة قسم ش طلة أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية قتلا المجني عليها / نفيسة محمود مصطفى عمدا مع سبق الإصرار بأن بينا النية وعندها العزم على قتلها بدافع سرقة حليها إذ برقت عين المتهمة الثانية لما أبصرت تزينها بهم سلفا فأعدا لذلك الغرض سلاحًا أبيض - آت وصفه وقصدا مسكنها سكنتها ما أن ظفرا بها حتى بادرت الثانية بكم فاهها فأضعفت مقاومتها واستتبعها الأول بطعنة استقرت بعنقها قاصدين قتلها فأحدثا إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة بجنايات شبرا الخيمة أنه قد ارتكبت تلك الجناية بقصد ارتكاب جنحة أخرى هي أنهما في ذات الزمان والمكان: سرقا المشغولات الذهبية والمبالغ النقدية المبينين وصفًا وقدرًا بالأوراق المملوكين للمجني عليها / نفيسة محمود مصطفى وكان ذلك من مسكنها، على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحًا أبيض "سكين".

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