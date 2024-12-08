نجاح أول عملية بعد تشغيل وحدة جراحات كسور الحوض بمستشفى النيل في القليوبية

أعلن فرع القليوبية للتأمين الصحي بالقليوبية عن بدء تشغيل وحدة جراحات كسور الحوض بمستشفى النيل بشبرا.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بتعزيز جودة الخدمات الطبية وإضافة تخصصات جديدة في المستشفيات التابعة للهيئة.

بدء تشغيل وحدة جراحات كسور الحوض بمستشفى النيل بشبرا

واستقبلت طوارئ المستشفى حالة طارئة، لرجل خمسيني يعاني من كسر في عظام الحوض نتيجة حادث سير، وبعد إجراء الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة، تقرر حجز المريض لإجراء الجراحة.

وأكد الدكتور سيد جلال، مدير فرع القليوبية للتأمين الصحي، أن التعامل مع حالات الطوارئ يعكس جاهزية الفرق الطبية وكفاءة المستشفى في تقديم تدخلات سريعة وفعالة.

وأشاد مدير الفرع، بجهود قسمي العظام والتخدير، مثمنًا العمل الجماعي الذي أظهره الفريق الطبي والتمريضي والخدمات المساندة في التعامل مع الحالات الحرجة على مدار الساعة.

التأمين الصحي بالقليوبية: تحسين الخدمات الصحية بالمستشفيات التابعة للفرع

أضاف الدكتور سيد جلال، أن تشغيل وحدة جراحات كسور الحوض يأتي ضمن خطة الفرع للتوسع في تقديم خدمات طبية متخصصة وإجراء جراحات متقدمة، بما يلبّي تطلعات المواطنين في تحسين الخدمات الصحية بالمستشفيات التابعة للفرع بالقليوبية.

جراحات العظام بمستشفي النيل بشبرا

أوضح الدكتور محمد عبد الغني، مدير المستشفى، أن الجراحة أجريت بنجاح على يد فريق طبي متميز، تحت إشراف الدكتور أحمد سمير، أستاذ جراحة العظام بكلية طب قصر العيني، والدكتور محمد فرحات، رئيس قسم جراحة العظام بالمستشفى، والدكتور أنور مصطفى، أستاذ التخدير بجامعة الأزهر.

وشملت العملية تركيب شرائح ومسامير وتثبيت الحوض من الخلف بالفقرات العجزية باستخدام مسامير مجوفة.

يذكر أن مستشفي النيل بشبرا تقدم خدمات جراحات العظام وتشوهات العمود الفقري، الجراحة العامة والأطفال، المخ والأعصاب، الأورام، الأنف والأذن، المسالك البولية، العيون، الأوعية الدموية، مناظير الجهاز الهضمي، والقساطر القلبية والمخية والطرفية.

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