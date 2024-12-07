منتخب القليوبية بطلًا لكأس دوري مراكز شباب المحافظات

تمكن منتخب القليوبية من تحقيق الفوز على نظيره منتخب بني سويف بضربات الترجيح بنتيجة 5-3، في مباراة مثيرة وحماسية، ليتوج بطلًا لكأس دوري مراكز شباب المحافظات.

القليوبية بطلا لدوري مراكز الشباب

شهدت المباراة النهائية حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، والمهندس إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

وقد أثنى الحضور على المستوى الفني العالي الذي ظهر به لاعبو الفريقين، مؤكدين على أهمية هذه البطولات في اكتشاف المواهب الشابة وتنمية الرياضة في مصر.

محافظ القليوبية يهنئ منتخب المحافظة

هنأ محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية فريق القليوبية على هذا الإنجاز الكبير، مشيدًا بجهود اللاعبين والجهاز الفني والإداري.

وأكد محافظ القليوبية أن هذا الفوز هو ثمرة للعمل الجاد والتدريب المستمر، وأن الرياضة هي أحد أهم أدوات بناء الشباب وتنمية المجتمع وان القليوبية فخورة بمنتخبها وستقف بجانبهم وتقدم لهم الدعم والمساندة لتحقيق المزيد من النجاحات.

من جانبه، أعرب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي عن سعادته بهذا الحدث الرياضي الكبير، مؤكدًا على دعم الوزارة الكامل للرياضة والشباب، وأن مثل هذه البطولات تساهم في رفع الروح المعنوية لدى الشباب وتشجيعهم على ممارسة الرياضة.

وبهذه المناسبة، تقدمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بخالص الشكر والتقدير لجميع من ساهم في إنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير، وتؤكد على استمرارها في دعم الرياضة والشباب وتنظيم المزيد من الفعاليات الرياضية.

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