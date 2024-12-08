الأحد 08 ديسمبر 2024
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سياسة

خبير استراتيجي يحذر من مستقبل سوريا بعد إسقاط الأسد: مرحلة تصفية حسابات عرقية وسياسية

بشار الاسد، فيتو
بشار الاسد، فيتو

قال الدكتور أحمد يوسف الخبير الاستراتيجى وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: إن المشهد السوري بعد  بشار الأسد سيمر بمرحلة عدم استقرار كبير نظرًا لأن القوى التي أسقطت السلطة بينها تباينات ليست سياسية فقط وإنما عرقية أيضًا، موضحًا أن الفترة القادمة ستشهد فترة تصفية حسابات مع بقايا نظام بشار، مؤكدًا أنها مرحلة بالغة الخطورة نتيجة عدم الاستقرار الذى ستشهده البلاد. 

خلافات القوى الدولية في سوريا 

وأكد فى تصريح لـ«فيتو» أن سوريا قد تعرف مرحلة صراع آخر، إذ لم يتحقق الاستقرار، حيث تدعم الولايات المتحدة الامريكية اقامة حكم للأكراد، وهو الأمر الذى تعارضه تركيا ما قد يودي لنوع آخر من الصراع، أضف إلى ذلك أن الاعتقاد بأن سوريا ستمر بمرحلة انتخابات وتوحيد الصفوف أمر صعب؛ لأن القوى التي أسقطت بشار هي جماعات متطرفة ليس في أيدلوجيتها الانتخابات ولا يؤمنون بها.

صعوبة مستقبل سوريا بعد إسقاط بشار

واختتم الدكتور أحمد يوسف: ما يحدث في  سوريا أمر وارد أن ينتقل إلى مناطق أخرى مجاورة ومنها اليمن والعراق وليبيا وبالتالي ما حدث في سوريا سيكون له انتكاسات على المنطقة ككل. 

موقف مصر من أحداث سوريا 

أكدت وزارة الخارجية، أن مصر تتابع باهتمام كبير التغير الذي شهدته الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتؤكد وقوفها إلى جانب الدولة والشعب السوري ودعمها لسيادة سوريا ووحدة وتكامل أراضيها.

صون مقدرات الدولة ومؤسساتها الوطنية

ودعت الخارجية فى بيان لها اليوم، جميع الأطراف السورية بكافة توجهاتها إلى صون مقدرات الدولة ومؤسساتها الوطنية، وتغليب المصلحة العليا للبلاد، وذلك من خلال توحيد الأهداف والأولويات وبدء عملية سياسية متكاملة وشاملة تؤسس لمرحلة جديدة من التوافق والسلام الداخلي، واستعادة وضع سوريا الإقليمي والدولي.

إنهاء معاناة الشعب السوري

وأكدت مصر فى هذا السياق استمرارها في العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل علي إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار ودعم العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق، جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية.

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