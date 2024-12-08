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خارج الحدود

رويترز: حزب الله يسحب كافة عناصره من سوريا

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

أفادت وكالة “رويترز” الاخبارية،  نقلًا عن مصادر أمنية لبنانية، اليوم  الأحد، بأن  حزب الله  يسحب كافة عناصره من سوريا.

حزب الله  يسحب كافة عناصره من سوريا

وسحب  حزب الله عناصره الموجودين في محيط دمشق وفي حمص باتجاه لبنان ومنطقة الساحل السوري، بحسب ما أفاد مصدر مقرب من الحزب وكالة الصحافة الفرنسية،

 و في وقت  سابق  أعلنت فصائل المعارضة سيطرتها الكاملة على مدينة حمص، ثالث كبرى مدن سوريا، بعد يوم واحد فقط من القتال، الأمر الذي يشكل تهديدًا للرئيس بشار الأسد الذي يحكم البلاد منذ 24 عامًا، مع تقدم قوات المعارضة نحو العاصمة.

 الحزب طالب  عناصره بالانسحاب من سوريا

وقال المصدر المقرب من  حزب الله: إن الحزب أوعز لعناصره في الساعات الأخيرة بالانسحاب من منطقة حمص، بعضهم توجه إلى اللاذقية وآخرون إلى منطقة الهرمل في لبنان، مشيرًا إلى أن  مقاتلي الحزب أخلوا كذلك مواقعهم في محيط دمشق.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: إن الجيش وقوات الأمن الحكومية السورية يخليان مطار دمشق الدولي.

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