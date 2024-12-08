رئيس الحكومة السورية يكشف تفاصيل آخر اتصال بينه وبين بشار الأسد (فيديو)

كشف رئيس الحكومة السورية محمد الجلالي تفاصيل آخر اتصال هاتفي بينه وبين الرئيس السوري بشار الأسد حول الأوضاع التى تشهدها سوريا قبل دخول الفصائل المسلحة للعاصمة دمشق.

قال رئيس الحكومة السورية، محمد غازي الجلالي، إن الحكومة مستعدة للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب، مؤكدًا أنه ليس لديه أي معلومات عن مكان بشار الأسد ومتى غادر، وأن "آخر تواصل له مع الأسد كان مساء أمس.. وقد وضعته في صورة ما يجري في اتصالنا الأخير".

رئيس الحكومة السورية للعربية: لا معلومات لدي عن مكان الأسد ومتى غادر وقد وضعته في صورة ما يجري في اتصالنا الأخير #قناة_العربية #سوريا pic.twitter.com/Pa3Ph6ZMoq — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) December 8, 2024

وقال في مداخلة مع "العربية": الأسد قال لي "غدا نرى" في تعليقه على التطورات.

وقال في مداخلته: "تواصلنا مع إدارة العمليات العسكرية.. واتفقنا على أهمية الحفاظ على المؤسسات"، مضيفًا أن "معظم الوزراء موجودون في دمشق".

وأشار إلى أنه "حدث تواصل مع الجولاني بشأن كيفية إدارة الفترة الحالية"، في إشارة إلى قائد "هيئة تحرير الشام"، أبو محمد الجولاني، الذي بدأ يستخدم اسمه الحقيقي، أحمد الشرع.

رئيس الحكومة السورية للعربية: الوضع داخل وزارة الدفاع غير مفهوم #قناة_العربية#سوريا pic.twitter.com/olM0DYr6Ra — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) December 8, 2024

رئيس الحكومة السورية أضاف بالقول: "قراري بالبقاء في البلاد مبدئي.. وسنحاول إعادة 400 ألف موظف لأعمالهم". وأعرب عن أمنيته أن تكون هناك "مصالحة بين فئات الشعب السوري".

وفي وقت سابق من الأحد، قال رئيس الحكومة السورية إنه مستعد "للتعاون" مع أي قيادة يختارها الشعب ولأي إجراءات "تسليم" للسلطة، مع إعلان الفصائل المسلحة البدء بدخول العاصمة.

وأعلن الجلالي في كلمة بثّها عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "هذا البلد يستطيع أن يكون دولة طبيعية دولة تبني علاقات طيبة مع الجوار ومع العالم... ولكن هذا الأمر متروك لأي قيادة يختارها الشعب السوري. ونحن مستعدون للتعاون معها، بحيث نقدم لهم كل التسهيلات الممكنة".

وأضاف رئيس الحكومة السورية: "يجب الحفاظ على كل مؤسسات الدولة السورية.. لست حريصا على أي منصب أو مزايا".

وأضاف بالقول: "أي قيادة يختارها السوريون سنتعاون معها.. وسننقل لها جميع الملفات الحكومية"، مشددًا على أنه "يجب الحفاظ على كل مؤسسات الدولة السورية".

وقال إنه سيظل في منزله ومستعد لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.

وفي وقت سابق من فجر الأحد، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الرئيس بشار الأسد غادر سوريا عن طريق مطار دمشق الدولي الذي أخلاه الجيش والقوات الأمنية على وقع هجوم غير مسبوق للفصائل المسلحة التي أعلنت أنها بدأت دخول العاصمة.

وصرح مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، بأن "الأسد غادر سوريا عبر مطار دمشق الدولي، قبل أن تنسحب عناصر الجيش والأمن" من المكان.

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