الأحد 08 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

نائبة رئيس الوزراء البريطاني: انهيار نظام الأسد خبر سار

الأسد، فيتو
الأسد، فيتو

قالت نائبة رئيس الوزراء البريطاني، أنجيلا راينر، اليوم الأحد: "إن انهيار نظام  بشار الأسد في سوريا خبر سار".

بريطانيا تعلق على خبر سقوط الأسد 

وأضافت أنجيلا راينر:" نحن بحاجة إلى حماية المدنيين والبنية الأساسية في سوريا، ويجب أن يكون هناك حل سياسي في  سوريا يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة".

الاتحاد الأوروبي: نهاية دكتاتورية الأسد تطور إيجابي

وفي السياق ذاته قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية إن "نهاية دكتاتورية بشار الأسد تطور إيجابي طال انتظاره ويظهر ضعف روسيا وإيران".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إن الرئيس السوري بشار الأسد رحل وروسيا تخلت عنه.

بشار الأسد يغادر دمشق 

و شهدت العاصمة السورية دمشق تحولًا مفاجئًا في مسار الأحداث، حيث دخلت قوات المعارضة السورية إلى قلب المدينة فجر اليوم، في خطوة مفاجئة لم يتوقعها العديد من المراقبين. 

وقد أفادت مصادر ميدانية بأن اشتباكات طفيفة دارت في بعض الأحياء المركزية قبل أن تتمكن المعارضة من السيطرة على العاصمة.

فيما أكدت مصادر متعددة أن الرئيس السوري بشار الأسد قد غادر العاصمة دمشق في وقت مبكر من صباح اليوم، على متن طائرة خاصة توجهت إلى الساحل السوري. 

وقد اختفت الطائرة من على شاشات الرادار بعد ذلك، ما أثار تساؤلات حول مصير  الأسد.

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