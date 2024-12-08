أكد أن سوريا تحت سيطرة داعش.. وزير إسرائيلي يدعو لاستغلال الوضع واحتلال جبل الشيخ

دعا وزير الشتات الإسرائيلي بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، عميحاي شيكلي، اليوم الأحد، إلى استغلال الأوضاع الجارية في سوريا واحتلال قمة جبل الشيخ، وذلك بعد وقت قصير من سقوط نظام الأسد وسيطرة الفصائل السورية المعارضة على دمشق.

معظم سوريا أصبحت الآن تحت سيطرة التنظيمات التابعة للقاعدة وداعش

وقال: "الأحداث في سوريا بعيدة كل البعد عن الاحتفال، خلاصة القول هي أن معظم سوريا أصبحت الآن تحت سيطرة التنظيمات التابعة للقاعدة وداعش".

إسرائيل تجديد سيطرتها عمليًّا على قمة جبل الشيخ

وأضاف شكلي: إن "الخبر السار هو تعزيز قوة الأكراد وتوسيع سيطرتهم في شمال شرق البلاد (منطقة دير الزور). ويجب على إسرائيل تجديد سيطرتها عمليًّا على قمة جبل الشيخ وإنشاء منطقة جديدة، خط دفاع على أساس خط وقف إطلاق النار لعام 1974.. يجب ألا نسمح للجهاديين بتثبيت وجودهم بالقرب من مستوطناتنا".

نتابع عن كثب ما يحدث على الحدود السور

وبعد تغريدة الوزير شيكلي، وجه المتحدث باسم الليكود رسالة إلى الوزراء وأعضاء الكنيست في الحزب دعا فيها إلى عدم إجراء مقابلات دون الحصول على موافقة مسبقة تمر عبره.

ثم أوضح: باستثناء عبارة: نحن نتابع عن كثب ما يحدث على الحدود السورية، سأطلب عدم إجراء مقابلة معي وعدم إضافة أي شيء حول الموضوع".

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