لحظة تدمير تمثال الأسد في طرطوس (فيديو)

في تطور لافت ضمن المشهد السوري بعد سقوط النظام، شهدت مدينة طرطوس ، التي تضم قاعدة عسكرية روسية إستراتيجية، حشودًا شعبية تسير في شوارع المدينة تحمل أعلامًا جديدة تعكس المرحلة المقبلة لسوريا.

تدمير صور وتماثيل بشار الأسد

In Tartus, where Russia has a military base, crowds are also walking with new flags and busts of Assad are being torn down. pic.twitter.com/UhnxAWADGj — S p r i n t e r (@SprinterFamily) December 8, 2024

وفي مشهد غير مسبوق، قام المتظاهرون بتدمير تماثيل وصور الرئيس السابق بشار الأسد، تعبيرًا عن طي صفحة عقود من حكم عائلته.

تأتي هذه الاحتجاجات في المدينة التي طالما اعتُبرت أحد معاقل النظام السوري، في إشارة إلى تحول كبير في المزاج الشعبي حتى في المناطق التي كانت موالية للنظام سابقًا.

تحرير العاصمة دمشق بعد دخولها المدينة

وأعلنت فصائل المعارضة السورية، صباح الأحد، تحرير العاصمة دمشق بعد دخولها المدينة وسط مقاومة ضعيفة من قوات النظام.

ومع سيطرة المعارضة على العاصمة، قالت إن الرئيس بشار الأسد فر من المدينة، منهيًا بذلك قبضته التي دامت عقودًا على السلطة.

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