الأحد 08 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

لحظة تدمير تمثال الأسد في طرطوس (فيديو)

طرطوس، فيتو
طرطوس، فيتو

في تطور لافت ضمن المشهد السوري بعد سقوط النظام، شهدت مدينة طرطوس ، التي تضم قاعدة عسكرية روسية إستراتيجية، حشودًا شعبية تسير في شوارع المدينة تحمل أعلامًا جديدة تعكس المرحلة المقبلة لسوريا.

 تدمير صور وتماثيل بشار الأسد

 

وفي مشهد غير مسبوق، قام المتظاهرون بتدمير تماثيل وصور الرئيس السابق بشار الأسد، تعبيرًا عن طي صفحة عقود من حكم عائلته.

تأتي هذه الاحتجاجات في المدينة التي طالما اعتُبرت أحد معاقل النظام السوري، في إشارة إلى تحول كبير في المزاج الشعبي حتى في المناطق التي كانت موالية للنظام سابقًا.

 تحرير العاصمة دمشق بعد دخولها المدينة

وأعلنت فصائل المعارضة السورية، صباح الأحد، تحرير العاصمة دمشق بعد دخولها المدينة وسط مقاومة ضعيفة من قوات النظام.

ومع سيطرة المعارضة على العاصمة، قالت إن الرئيس بشار الأسد فر من المدينة، منهيًا بذلك قبضته التي دامت عقودًا على السلطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس بشار الأسد المعارضة السورية دمشق ريف طرطوس

مواد متعلقة

السفارة الروسية في سوريا تكشف حقيقة الاعتداء على موظفيها

قائد قوات سوريا الديمقراطية: سقوط بشار الأسد بداية جديدة

دوي انفجارات بسماء طرطوس السورية

الأكثر قراءة

حقيقة مقتل بشار الأسد مع أبنائه وتحطم طائرته بعد مغادرته دمشق

من عالم الظلام إلى بؤرة الأضواء فى سوريا.. من هو أحمد الشرع المعروف بـ الجولاني؟

سعر الدولار يصل لمستوى غير مسبوق أمام الجنيه في البنوك

غادر سوريا بصفقة، روسيا تكشف معلومات جديدة حول سقوط نظام بشار الأسد

بعد سقوط بشار، هؤلاء النجوم في مرمى النيران

أقام نظاما دكتاتوريا عفنا، رسالة قوية من توفيق عكاشة للسوريين بعد سقوط بشار الأسد

بدأها بسجدة الشكر، لحظة دخول الجولاني للعاصمة السورية دمشق (فيديو)

مسئول إسرائيلى يكشف عن هدف الاحتلال فى سوريا بعد سقوط بشار الأسد

منوعات

المزيد

لحظة تدمير تمثال الأسد في طرطوس (فيديو)

حقيقة الجسم المضيء في سماء طهران (فيديو)

مشهد مثير للدهشة، إنقاذ 55 سوري من الإعدام داخل السجن قبل التنفيذ بنصف ساعة (فيديو)

رغم نفي الحكومة لوجوده، زيادة الطلب على الزئبق الأحمر بالعراق

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد 8- 12- 2024

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 08- 12- 2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الأحد 8- 12- 2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

أخطرهم الأخير.. 3 سيناريوهات للقوى الخارجية تحدد مصير سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم غرق المركب في المنام وعلاقته بالنجاة من المشاكل

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عمر بن عبد العزيز (3 – 4)

ما مفهوم الطاعة وأهميتها في الشريعة الإسلامية؟

المزيد
الجريدة الرسمية