لحظة اقتياد مسلحين لرئيس وزراء سوريا من منزله لتسليم السلطة للمعارضة (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر خروج رئيس الوزراء السوري محمد غازي الجلالي من منزله متوجهًا إلى فندق فورسيزون بدمشق برفقة بعض الأفراد المسلحين لتسليم السلطة.

لحظة اقتياد رئيس وزراء سوريا لتسليم السلطة للمعارضة

ويظهر الفيديو رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، ووزير الخارجية بسام الصباغ، عند خروجهم من منزل رئيس الوزراء بدمشق مع رفقة مسلحين من المعارضة السورية، جماعة الفيلق الخامس من أهالي حوران، متوجهًا لفندق الفورسيزون، للاجتماع وتسليم المؤسسات السورية للمعارضة السورية المسلحة، حسبما جاء في مقطع الفيديو على لسان أحد مقتادي رئيس الوزراء السوري.

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🔴الآن خروج رئيس الوزراء محمد غازي الجلالي من منزله متوجها إلى فندق فورسيزون بدمشق لتسليم السلطة. pic.twitter.com/AGsLgnKNRm — الصين بالعربية (@mog_china) December 8, 2024

جدير بالذكر أن المعارضة السورية المسلحة كانت قد بثت، اليوم الأحد، أول بيان لها على التلفزيون السوري الرسمي، مؤكدة "إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد"، وتولى المعارضة السورية مقاليد الأمور في سوريا.

سقوط بشار الأسد وإطلاق سراح المعتقلين

وظهر في البث التليفزيوني مجموعة من 9 أشخاص عبر شاشة التلفزيون الرسمي من داخل ستوديو الأخبار، وقال أحدهم بيانًا نسبه إلى "غرفة عمليات فتح دمشق"، أعلن فيه "تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد".

وأعلن كذلك "إطلاق سراح جميع المعتقلين في السجون"، الذين وصفهم بـ "المظلومين"، حيث أهاب المتحدث بالمسلحين والأهالي بعدم الاقتراب من المؤسسات العامة للدولة، والمحافظة عليها.

اقتياد الجلالي لفندق الفور سيزون، فيتو

كما خرج رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، عبر فيديو، معلنًا أنه مستعد لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة بعد "فرار الرئيس بشار الأسد من دمشق".

وقال غازي الجلالي، في مقطع فيديو بثه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "إنه سيظل في منزله، وإنه مستعد لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة بعد فرار الرئيس بشار الأسد من دمشق مع دخول المعارضة المسلحة إلى العاصمة."

إجراءات تسليم السلطة السورية للمعارضة

وقال غازي الجلالي إن حكومته "مستعدة للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب"، مؤكدًا "أنه سيكون في مجلس الوزراء صباح الأحد ومستعدا لأي إجراءات للتسليم".

لحظة اقتياد غازي الجلالي لتسليم السلطة للمعارضة، فيتو

وبعد ذلك أعلنت المعارضة السورية المسلحة في بيان عبر حساباتها على "تيليجرام"، "إسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، داعية عناصرها إلى عدم الاقتراب من المؤسسات العامة في دمشق، التي أسندت إدارتها إلى رئيس الحكومة السابق محمد غازي الجلالي."

وجاء في رسائل المعارضة السورية عبر حسابها بـ "تليجرام" أن أحمد الشرع الملقب بـ أبومحمد الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام قال فجر الأحد موجهًا رسائله إلى كافة القوات العسكرية في مدينة دمشق، "يُمنع منعًا باتًّا الاقتراب من المؤسسات العامة، التي ستظل تحت إشراف رئيس الوزراء السابق حتى يتم تسليمها رسميًّا، كما يُمنع إطلاق الرصاص في الهواء".

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