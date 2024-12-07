السبت 07 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

ليست معركتنا، ترامب يحذر من تورط أمريكا في الحرب السورية

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس المنتخب دونالد ترامب، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تكون متورطة في الصراع السوري، حيث تهدد قوات المعارضة حكومة الرئيس بشار الأسد.

 

ترامب يحذر من تورط أمريكا في الحرب السورية

وكتب  ترامب على حسابه بمنصة تروث سوشيال:"سوريا في حالة فوضى، لكنها ليست صديقتنا، ويجب ألا تكون للولايات المتحدة أي علاقة بها. هذا ليس صراعنا. دع الأمور تسير بطريقتها. لا تتورطوا!".

 وفي وقت سابق من اليوم السبت قالت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم السب، إن تل أبيب تستعد لانهيار نظام الرئيس السوري  بشار الأسد.

 

إسرائيل تستعد لسيناريو سقوط الرئيس السوري 

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية في جيش الاحتلال قولها:" إنها لا تلاحظ تدخلا ملموسا من إيران أو روسيا أو حزب الله في سوريا".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات السورية أخلت مواقعها في محافظة القنيطرة عند الحدود مع إسرائيل، لتنضم إلى مناطق باتت خارج سيطرة السلطات في غضون أيام إثر هجوم غير مسبوق للفصائل المعارضة.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لـ"فرانس برس"، إن القوات الحكومية أخلت مواقع ونقاطا عسكرية وأمنية، بينما غادر العاملون في المؤسسات الحكومية "لتصبح المحافظة الواقعة عند الحدود مع إسرائيل خالية لأول مرة من الجيش السوري".

المرصد السوري لحقوق الإنسان مقره في بريطانيا، لكنه يعتمد على شبكة من المصادر الميدانية على الأرض في سوريا.

كما أفادت "رويترز" نقلا عن مصادر درزية، السبت، بسيطرتها على معظم قواعد الجيش بمحافظة السويداء جنوبي سوريا على الحدود مع الأردن.

وظلت قاعدة خلخلة الجوية الواقعة شمالي عاصمة المحافظة في المنطقة ذات الأغلبية الدرزية تحت سيطرة الجيش، حيث تعيد القوات تجميع صفوفها.

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ترامب الحرب السورية أمريكا بشار الأسد

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