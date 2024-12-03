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متطلبات سوق العمل من التعليم قبل الجامعي، ندوة بتربية جامعة الفيوم

جانب من الندوة، فيتو
جانب من الندوة، فيتو

 قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، إن كلية التربية عقدت ندوة بعنوان (متطلبات سوق العمل من التعليم قبل الجامعي)، وشارك في الندوة المركز الجامعي للتطوير المهني، بقاعة المؤتمرات بكلية التربية.

مسئولية المعلم في تخريج أجيال قادرة على مواكبة سوق العمل

 وقالت عميد كلية التربية جامعة الفيوم، الدكتورة  آمال جمعة، إن المسئولية الكبيرة تقع على كاهل المعلم في تخريج أجيال كاملة، ومهنة التدريس من المهن السامية التي تسهم بشكل فعال في النهوض بالمجتمع،  

وينظم المركز الجامعي للتطوير المهني، العديد من ورش العمل والتدريبات والجلسات الفردية ويقدم خدمات التوظيف بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف تنمية مهارات وقدرات الطلاب وتوفير فرص العمل.

 

مكونات العملية التعليمية

 وأضافت عميد كلية التربية جامعة الفيوم، إلى أن العملية التعليمية تتكون من ثلاثة جوانب أساسية هي المعلم والمتعلم (الطالب) والمبنى التعليمي، ويجب أن يكون لدي المعلم إرادة قوية في قيادة الطلاب وأن يكون قدوة حسنة ومثالًا مشرفًا يحتذى به، كما يجب الاستفادة من الخبرات السابقة للمعلمين القدامى والتحلي بالشجاعة والثقة بالنفس والحفاظ على الشكل والهيئة العامة للمعلم وارتداء ملابس أنيقة والتحدث بأسلوب لائق حتى يكون قدوة حسنة للطلاب.

 

ندوة ابدأ مشروعك بكلية الألسن

 يذكر أن  كلية الألسن، عقدت  ندوة بعنوان "ابدأ مشروعك"، نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة الفيوم، في إطار جهود الدولة لنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب، وتوفير فرص العمل من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجهاز تنمية المشروعات يهدف إلى تمكين الشباب وتحويل أفكارهم إلى مشروعات تساهم في تنمية الاقتصاد المصري في ظل توجهات الجمهورية الجديدة.

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 وتم خلال الندوة استعراض  أبرز الخدمات التي يقدمها الجهاز من خلال التمويل أو  تقديم الدعم الفني أو التسويق الإلكتروني وإقامة الندوات والمعارض الداخلية والخارجية، والقوانين والاشتراطات المنظمة لإقامة المشروعات، والجهات الشريكة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمنح التي تقدمها الجهات لأصحاب المشروعات.

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