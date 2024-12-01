جامعة الفيوم تنظم ندوة عن إدارة الأزمات بطريقة علمية

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، إن كلية الخدمة الاجتماعية نظمت ندوة بعنوان “كيفية إدارة الأزمات”، حاضر خلالها الدكتور محمد جمال الدين عميد الكلية الأسبق، بحضور الدكتورة ريهام مدحت مدير وحدة إدارة الأزمات والكوارث، وطلاب الكلية، اليوم الأحد بقاعة المؤتمرات بالكلية.

تعزيز الوعي لدى الطلاب بإدارة الأزمات

تناولت الندوة تعزيز الوعي لدى الطلاب عن كيفية إدارة الأزمات والتخطيط المسبق والاستعداد لمواجهتها بمختلف أنواعها، كما تناولت دور المختصين في مجال الخدمة الاجتماعية في تقديم الدعم الاجتماعي للأفراد المتضررين من الأزمات سواء أزمات فردية أو أسرية أو مجتمعية، وضرورة تكاتف الجهود والتعاون بين جميع أفراد المجتمع لمواجهة الأزمات وتقليل آثارها.

مراحل مواجهة الأزمات بطرق علمية

كما جاء في إحدى المحاضرات، أنه لا يمر عصر إلا ويشهد العديد من الأزمات والمشكلات الكبيرة، التي تتطلب إدارة الأزمات والتخطيط المسبق لمواجهة أي طارئ خلالها، والأزمة تنقسم إلى ثلاث مراحل رئيسية لإدارتها مرحلة قبل الأزمة تشمل التخطيط والاستعداد لمواجهة الأزمات المحتملة، يتم فيها تحديد المخاطر المحتملة ووضع خطط طوارئ للتعامل معها. كما يتم تشكيل فرق عمل متخصصة وتدريبها على كيفية التعامل مع الأزمات، ومرحلة حدوث الأزمة التي يتم خلالها تنفيذ خطط الطوارئ المعدة مسبقًا وتقديم الدعم اللازم لتقليل الأضرار الناتجة عن الأزمة، والمرحلة الأخيرة هي مرحلة ما بعد الأزمة ويتم فيها تقييم الأضرار وإعادة البناء وتحديد الدروس المستفادة لتحسين الاستعداد لمواجهة الأزمات المستقبلية.

دور الاخصائي الاجتماعي في إدارة الأزمات

كما استعرضت الندوة أهمية دور الخدمة الاجتماعية في إدارة الأزمات، وأن الأخصائيين الاجتماعيين يلعبون دورًا حيويًا في إعداد الخطط وفرق العمل وقائمة المخاطر كما يسهمون في توعية المجتمع بأهمية الاستعداد لمواجهة الأزمات وتقديم الدعم اللازم للأفراد.

وقالت مدير وحدة إدارة الأزمات، إن الأزمات قد تحدث في أي وقت وبشكل غير متوقع مما يستدعي ضرورة الاستعداد الجيد ووضع خطط طوارئ للتعامل معها وإعداد فريق عمل على قدر من الخبرة لتنفيذ إجراءات إدارة الأزمة.

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