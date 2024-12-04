الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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بمشاركة 14 كلية، رئيس جامعة الفيوم يفتتح معرض ومسابقة الأشغال اليدوية

افتتاح معرض ومسابقة
افتتاح معرض ومسابقة الاشغال اليدوية بجامعة الفيوم، فيتو

افتتح الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، مسابقة ومعرض الصناعات الصغيرة السادس لطلاب جامعة الفيوم، اليوم الأربعاء، بالمكتبة المركزية، ينظم المعرض إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب، بحضور الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية ولمياء أبو كساب مدير عام رعاية الشباب، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب المشاركين بالمعرض.

دعم المشروعات المتقدمة والمعرض

وقال رئيس جامعة الفيوم، إن فكرة تنظيم المعرض كل عام تسهم في تشجيع الطلاب على ابتكار أفكار جديدة،  كما تمكن جامعة الفيوم من تبني أفكارهم وتحويلها لصناعات ومنتجات واقعية، وإدارة الجامعة  تقدم الدعم اللازم للمشروعات التي يقدمها الطلاب تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية في دعم الشباب للعمل الحر.

 

محتويات المعرض ومعايير التقييم

يذكر أن المعرض يضم منتجات غذائية وفنية ومشغولات يدوية ومنتجات كيمائية ويشارك فيه 14 كلية من كليات الجامعة، وتخضع  المعروضات لعدة معايير أثناء التقييم، اهما أن يكون المنتج من إنتاج الطلاب، وطريقة العرض والأسعار وسيتم تكريم الثلاثة مراكز الأولى، وتضم لجنة تحكيم المسابقة، الدكتورة عبير بياض كلية التربية النوعية، الدكتور عوض عبد التواب كلية الزراعة، الدكتور علاء الدين عبد اللطيف كلية الزراعة.

امتحانات طلاب الدراسات العليا

وكان رئيس جامعة الفيوم يرافقه  الدكتور عرفة صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث قد تفقدا أعمال اختبارات الدراسات العليا بكلية الطب، اليوم الأربعاء، وبلغ عدد طلاب الدراسات العليا 131 طالبًا في مرحلة الماجستير و46 طالبًا في مرحلة الدكتوراه.

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ووجه رئيس الجامعة بضرورة توفير الجو الملائم لأداء الامتحان من حيث الهدوء وتوافر أستاذ المادة وأيضًا توافر اللجان الخاصة بذوي الهمم.

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الفيوم أعضاء هيئة التدريس الإدارة العامة لرعاية الشباب الأنشطة الطلابية التربية النوعية الدراسات العليا والبحوث الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم تشجيع الطلاب رئيس جامعة الفيوم

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