إذا كان من المبكر توقع مستقبل سوريا بعد سقوط بشار الأسد وهروبه المفاجئ والدرامتيكى الذى ذكرنا بهروب زين العابدين بن علي في تونس عام 2011، فإنه من الممكن التأكد من حقيقة ثابتة وهى أن السلطة لا تحمى أحدا من الممسكين بها، وأن المراهنة على غير الشعب للاحتفاظ بالسلطة ولو كانت دول عظمى لا يضمن تحقيق ذلك!



لقد سقط نظام بشار الأسد بشكل سريع ومفاجئ رغم مقاومة هذا السقوط بكل السبل لأكثر من ثلاثة عشر عاما متصلة، وبعد أن بدا أنه استعاد إحكام سيطرته على الدولة السورية باستثناء الأراضى المتواجدة فيها قوات أجنبية، بل وبعد أن تم إنهاء المقاطعة العربية الرسمية له، وإنهاء تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية!



لم يدافع عنه الجيش، بل واصل في الأيام الأخيرة التراجع وترك المدن لتستولى عليها المنظمات المسلحة وتسيطر عليها، ولم تدافع عنه أيضا أجهزة الأمن التى كانت تأتمر بأمره وتحتفظ بمعارضيه في السجون، ولا روسيا التى وافق لها على إقامة قواعد عسكرية والمنشغلة الآن بحربها في أوكرانيا..

وعجزت ايران التى دافعت عنه لسنوات عن حمايته من السقوط هذه ومعها حزب الله اللبنانى التابع لها، وذلك بعدما تعرضت له من إسرائيل.. وذات الشىء حدث بالنسبة لحزبه وحكومته أيضا.. ولم تخرج الجماهير السورية للشوارع تطالب ببقائه..

لذلك لم يجد مفرا من مغادرة البلاد كلها وليس مغادرة السلطة وحدها.. لم توفر له هذه السلطة بكل أجهزتها ومؤسساتها الحماية من السقوط وانهيار نظامه فقرر كما تقول المعلومات الروسية الاستسلام وترك البلاد بعد مفاوضات أجراها مع قادة التنظيمات المسلحة، التى انطلقت خلال الأيام العشرة الأخيرة في السيطرة على المدن السورية واحدة تلو الأخرى، بدءا بحلب وحتى العاصمة دمشق.

هذه هى الحقيقة التى أعادت التأكيد بها أحداث سوريا وسقوط بشار الأسد..

السلطة لا تحمى أحد إذا تخلى الشعب عن الحاكم وسحب تأييده له وموافقته على بقائه في الحكم.. والرهان على غير الشعب للبقاء في السلطة هو رهان خاسر وإن طال الزمن أو بدا أن الوضع السياسى مستقر أو يتجه نحو الاستقرار.. لذلك يصير إرضاء الشعب والاستجابة لمطالبه وتحقيق طموحاته وحل المشاكل التى يتعرض لها هو الضمان الوحيد الحقيقى والصحيح للاستمرار في السلطة.

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