يمكن تلخيص ما تشهده سوريا الآن في جملة واحدة، وهى أن الديكتاتورية تولد الإرهاب! فعلى مدى سنوات من الحكم غير الديمقراطي وإهدار كل الفرص للإصلاح السياسى تمخض الأمر الآن عن تقدم فصائل إرهابية للسيطرة على عدد من المدن السورية المهمة والأساسية، واقترابها من العاصمة دمشق..

وفي ذات الوقت افتقد النظام السوري ما حظى به سابقا من دعم خارجي، سواء لبناني وإيراني وحتى روسي، وذلك إما للانشغال بحروب أخرى أو للعجز عن تقديم المساعدة أو لرغبة للتغيير السياسي في سوريا.



أما سوريا الأرض والشعب فهمًا في حال شديد السوء.. الأرض محتلة بالعديد من القوات الأجنبية وتحت سيطرتها مساحات مختلفة.. قوات أمريكية وتركية وإيرانية وروسية، فضلا عن استباحة القوات الاسرائيلية لها! أما الشعب فهو بات في كرب عظيم لا يعرف من أمره شيئا ويعانى بلاء كبيرا ويرفض كلا من الديكتاتورية والإرهاب معا.



ويترجم ذلك كله الانسحابات المتتالية والمستمرة لقوات الجيش السورى أمام الهجوم الجارف للمنظمات الإرهابية التي توصف في إعلامنا العربي بأنها معارضة مسلحة، وينصح الأتراك الرئيس السورى بالتفاوض معها!

إن سيطرة هذه المنظمات الإرهابية على سوريا كاملة هو في حد ذاته كارثة واسعة ليس للشعب السورى وحده وإنما لكل شعوب المنطقة.. واستمرار سوريا أيضا على حالها السياسى كارثة أخرى.. وهكذا الشعب السورى كان الله في عونه.. ولا ينقذه إلا معجزة سياسية تغير الوضع السياسى في بلده حتى لا يستجير من الرمضاء بالنار!

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