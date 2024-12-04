حيلة العمالة للخارج!

في أحداث كوريا الجنوبية برر رئيسها قراره بفرض الأحكام العرفية بأن المعارضة في البلاد التى تواجهه تؤيد كوريا الشمالية! لكن تطورات الأحداث في البلاد كشفت أن ادعاء الرئيس الكوري يون سوك يول غير صحيح، وأنه مبرر غير مقنع للكوريين الذين خرجوا في مظاهرات رافضين قراره..

بل إن الرئيس لم ينجح في إقناع عدد من نواب حزبه في البرلمان الذين صوتوا ضد القرار ضمن 195 نائبا من أصل 300 نائب، وعدد من قادة حزبه الذين اعتبروا قرار فرض الأحكام العرفية خاطئا، وعدد من مساعديه الذين تقدموا باستقالتهم ما أدى إلى تراجعه وإلغاء الأحكام العرفية بعد ست ساعات من إعلانها.



وهكذا لم تفلح الحيلة الشهيرة التى يستخدمها الحكام عادة لفرض سيطرتهم على البلاد. فقد تراجع الرئيس الكوري الجنوبي عن قراره بفرض الأحكام العرفية بعد بضعة ساعات، رغم أن الجيش كان معه والشرطة أيضا وتحركا لمنع النواب عقد جلسة لرفض القرار..

بل إن المعارضة رغم تراجع الرئيس عن فرض الأحكام العرفية طالبت الرئيس بالاستقالة وإلا ستتحرك لإقالته عبر التصويت في البرلمان، والذى يحتاج لتأييد ثلثى الأعضاء، ولجمع هذه الأصوات يتعين أن ينضم للمعارضة وأحزابها نواب من حزب الرئيس البالغ عددهم 108 نواب..

كما أن أكبر اتحاد للعمال في كوريا الجنوبية أعلن عن إضراب حتى يستقيل الرئيس، أى أن حيلة الرئيس باتهام معارضيه بالعمالة للخارج لم تفده في شىء، بل لعلها أضرت به حينما إستفزت نواب لحزبه ومساعدين له بالتخلى عنه وتركه وحده في مواجهة الشارع الذى يطالبه بالاستقالة الآن، وهو لم يكمل فترته الرئاسية بعد.



لقد فطن مبكرا الرئيس للكوري لخطأ قراره بفرض الأحكام العرفية، ولذلك ألغاه بعد ست ساعات فقط، لكن ذلك لم يحل دون انفجار الموقف جماهيريا في كوريا الجنوبية، لأنه استخدم حيلة رمى معارضيه بالعمالة للخارج، وهى حيلة لم تنطل على الكوريين الذين تظاهروا أو أضربوا لدفعه للاستقالة من منصبه وترك الحكم!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.