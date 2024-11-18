تموين الفيوم يتحفظ على 9.5 طن سماد زراعي قبل تهريبها للسوق السوداء

قال سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية، شنت حملة مكبرة علي الأسواق والطرق العامة والمحال التجارية والمخابز، بهدف السيطرة علي الأسواق، ومنع تداول أي سلع غير مطابقة للمواصفات أو مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستخدام الآدمي، حفاظا علي الصحة العامة.

التحفظ علي سماد زراعي مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية: إن الحملة تمكنت من التحفظ علي 9 أطنان ونصف طن سماد زراعي مدعم مخصص لوزارة الزراعة، ومحظور تداوله بالأسواق أو خارج الجمعيات الزراعية، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض علي النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

متابعة قطاع المخابز البلدي والسياحي

كما تمكنت الحملة من تحرير عدد من المخالفات المتنوعة لقطاع المخابز، ما بين تجميع دقيق ونقص وزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم وجود ميزان، وعدم نظافة المعجن، وعدم وجود قائمة، كما تم متابعة المخابز السياحية لمراقبة الأسعار والأوزان، أيضا تابعت الحملة مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود.

تكثيف الرقابة علي الأسواق والمحال التجارية والمخابز

ولفت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلي أنه شدد علي الأجهزة الرقابية التابعة لمديرية التموين، بتكثيف الحملات علي الأسواق والمحال التجارية، للقضاء علي جشع بعض التجار، وإعادة الاستقرار للسوق، وعودة الأسعار إلي قيمتها الحقيقية، ومنع طرح أي سلع مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات.

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