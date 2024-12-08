الأحد 08 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

زغلول صيام يكتب: شوقي غريب يعود إلى قلعة المحلة بعد 30 سنة.. وليد خليل يواصل إعادة إحياء مجد الفلاحين!

شوقي غريب
شوقي غريب

30 سنة بالتمام والكمال هي مدة غياب الكابتن شوقي غريب عن مدينة المحلة الكبري أحد أكبر قلاع الصناعة في مصر ونادي غزل المحلة صاحب التاريخ الناصع في الكرة المصرية.. 30 سنة لم تطمس هوية شوقي غريب الذي يفتخر بلقب الفلاح الفصيح.. 30 سنة وهو يعتز بمحلاويته في أي مكان.. 30 سنة حافلة بالإنجازات مع كرة القدم المصرية …..فما زال هو المدرب الوحيد الذي حقق إنجاز ميدالية منتخب الشباب عام 2001 بالأرجنتين …. واحد من ثلاثة أشخاص فازوا بالأمم الأفريقية لاعبًا ومدربًا …أول من حقق بطولة الأمم الأفريقية للمنتخب الأولمبي عام 2019 …النجم الذي تم تكريمه من ثلاث رؤساء جمهورية وحصل على أرفع الأوسمة …السادات وحسني مبارك ثم الرئيس السيسي. 

اثنين فقط كسروا احتكار نجوم الأهلي والزمالك لشارة القيادة في منتخب مصر …والاثنان من غزل المحلة؛ الأول هو الكابتن محمد السياجي رحمة الله عليه، والثاني هو الكابتن شوقي غريب متعه الله بالصحة والعافية، ووقتها كانت بمثابة حدث كبير. 

شوقي غريب مع الفترات التي قضاها في المنتخبات الوطنية، كان له مشوار طويل في مجال التدريب، والذي بدأه من قلعة غزل المحلة مدربًا مع بيتر شتوب الألماني ومع الكابتن السياجي، وفي أحد المرات سافر شتوب وكانت القيادة لشوقي غريب ونجح في إقصاء الإسماعيلي من كأس مصر …..ويعتبر تولي شوقي غريب قيادة غزل المحلة هو المحطة السادسة مع الأندية في الدوري الممتاز المصري؛ حيث كانت البداية مع الاتحاد السكندري ثم سموحة ثم الإسماعيلي ثم الإنتاج الحربي ثم المقاولون العرب. 

العودة للبيت الكبير 

كان حنين الشوق يهز شوقي غريب كلما جاء ذكر المحلة وقلعة الغزل، ولا أنسى يوم كان يقود المقاولون ويواجه الغزل في المحلة …كان يطأ كل مكان ويقول كنا هنا نفعل كذا ….كنا نعمل كذا …حديث مفعم بكل العواطف ولكنه دائمًا يشفق على قلعة الفلاحين ممن حاولوا طمس هويتها. 

لم تكن للعودة أن تتم لولا مجلس إدارة ينتمي رئيسه وليد خليل لعائلة رياضية ونجمها كابتن مصر الراحل عبد الرحيم خليل …..مجلس تربى على عشق الكيان ولذلك تابع الكل حجم الإنجازات التي تتم على أرض الواقع. 

في المباراة الأخيرة للفريق أمام الزمالك ورغم الخسارة التي أغضبت الجماهير الغفيرة إلا أن الكل رأى ستاد الغزل بحلته الجديدة وشكله الأكثر من رائع …..أرضية المعلب الجميلة …..والأكثر من هذا أن رئيس النادي ومعه مجلس الإدارة أعاد النجوم الكبار إلى حضن ناديهم وجعلهم يشاركون في القرارات ….صابر عيد وأحمد حسن وأبوالفتوح والمشاقي وغيرهم من امتعوا جماهير مصر والمحلة. 

البعض كان يتساءل عن سر إحجام شوقي غريب عن التواجد في غزل المحلة، هو نفس السر الذي قاله لي مرة الكابتن السياجي رحمة الله عليه؛ أن النادي لم يعد ملك أولاده وكثر الدخلاء. 

ولكن أين الآن الكابتن السياجي والصورة تكتمل؟! رئيس نادي ومجلس إدارة يملك طموحات تصل إلى عنان السماء ويبني مشروعًا هدفه في المقام الأول هو إعادة إحياء الروح لقلعة غزل المحلة. 

أعرف أن جماهير غزل المحلة عاشقة للكيان وعليها الآن الالتفاف حول فريقها من أجل إعادة الإحياء …فلربما نرى الغزل يعود لأفريقيا من بوابة غريب وخليل ….قولوا يارب. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شوقى غريب المهندس وليد خليل غزل المحلة محمد السياجي صابر عيد

مواد متعلقة

زغلول صيام يكتب: موسم الاستفتاءات الوهمية ودروع العتبة !! أفضل إعلامي وأفضل باذنجاني !!! صحيح هو الشاطر أهلاوي ولا زملكاوي؟!!

زغلول صيام يكتب: لماذا خبير أجنبي في رفع الأثقال؟! مش كفاية اللي حصل لنهلة رمضان!

زغلول صيام يكتب للمهندس خالد عبد العزيز: هل ينضبط الإعلام الرياضي؟! هل نمنع إعلام السباكين والنجارين من دخول بيوتنا؟!

زغلول صيام يكتب: هل من حق الزمالك منع لاعبيه من المنتخب؟! من الأفضل زيزو أم طاهر؟! أغلقوا دكاكين الفتنة.. مهيب وشركاه!

الأكثر قراءة

حقيقة مقتل بشار الأسد مع أبنائه وتحطم طائرته بعد مغادرته دمشق

سعر الدولار يصل لمستوى غير مسبوق أمام الجنيه في البنوك

غادر سوريا بصفقة، روسيا تكشف معلومات جديدة حول سقوط نظام بشار الأسد

من عالم الظلام إلى بؤرة الأضواء فى سوريا.. من هو أحمد الشرع المعروف بـ الجولاني؟

أقام نظاما دكتاتوريا عفنا، رسالة قوية من توفيق عكاشة للسوريين بعد سقوط بشار الأسد

مصر تعلن موقفها تجاه الأحداث الجارية فى سوريا

ارتفاع جديد في سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024

بعد سقوط بشار، هؤلاء النجوم في مرمى النيران

منوعات

المزيد

لحظة تدمير تمثال الأسد في طرطوس (فيديو)

حقيقة الجسم المضيء في سماء طهران (فيديو)

مشهد مثير للدهشة، إنقاذ 55 سوري من الإعدام داخل السجن قبل التنفيذ بنصف ساعة (فيديو)

رغم نفي الحكومة لوجوده، زيادة الطلب على الزئبق الأحمر بالعراق

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 08- 12- 2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الأحد 8- 12- 2024 في الأسواق؟

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 8-12-2024

المزيد

انفوجراف

بعد مسلسل ساعته وتاريخه.. جرائم الابتزاز الإلكتروني وطرق الإبلاغ وخطوات تحريره (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عمر بن عبد العزيز (3 – 4)

ما مفهوم الطاعة وأهميتها في الشريعة الإسلامية؟

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عمر بن عبد العزيز (2 – 4)

المزيد
الجريدة الرسمية