الأحد 08 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حقيقة رحيل لاعب ريال مدريد بعد هجوم الجماهير

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، حقيقة رحيل أحد اللاعبين عن صفوف الميرنجي، خلال الفترة المقبلة.

وكانت تقارير قد زعمت أن ريال مدريد ينوي عرض لاعب الوسط الفرنسي أوريلين تشواميني، للبيع في الصيف المقبل، لا سيما أن الجماهير أطلقت صافرات الاستهجان ضده، عقب تراجع مستواه مؤخرًا.

ووفقًا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، ذهب تشواميني إلى مكتب أنشيلوتي، قبل السفر لمواجهة جيرونا، بالجولة الـ16 من الدوري الإسباني.

حقيقة رحيل لاعب ريال مدريد بعد هجوم الجماهير 

وأشارت إلى أن تشواميني أبلغ أنشيلوتي بأنه محبط بسبب تعرضه للكثير من الانتقادات والشائعات في الفترة الأخيرة.

ورد المدرب على تشواميني، قائلًا: "ستبقى في ريال مدريد، لا تستمع إلى الشائعات.. بالنسبة لي، أنت لاعب أساسي".

وأوضحت أن تشواميني يشعر بأنه محبوب ومدعوم من الجهاز الفني، لكنه كان بحاجة لتأكيد هذه الثقة، من خلال اجتماعه مع أنشيلوتي.

يذكر أن أنشيلوتي يعتمد على تشواميني في خط الوسط وأحيانا كقلب دفاع.

وواصل برشلونة تصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني رغم تعادله مع ريال بيتيس.

وتعادل فريق برشلونة مع نظيره ريال بيتيس ضمن لقاءات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني، بهدفين لكل منهما، فيما حقق ريال مدريد الفوز على جيرونا بثلاثة أهداف نظيفة، ليقلص الفارق مع المتصدر برشلونة إلى نقطتين مع تبقي مباراة مؤجلة للريال أمام فالنسيا.

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد وتعادل برشلونة

1. برشلونة، 38 نقطة.

2. ريال مدريد، 36 نقطة.

3. أتلتيكو مدريد، 32 نقطة.

4. أتلتيك بلباو، 29 نقطة.

5. فياريال، 26 نقطة.

6. ريال مايوركا، 24 نقطة.

7. أوساسونا، 23 نقطة.

8. جيرونا، 22 نقطة.

9. ريال سوسيداد، 21 نقطة.

10. سيلتا فيجو، 21 نقطة.

11 ريال بيتيس، 21 نقطة.

12. رايو فاييكانو، 19 نقطة.

13. إشبيلية، 19 نقطة.

14. لاس بالماس، 18 نقطة.

15. ليجانيس، 15 نقطة.

16. ألافيس، 14 نقطة.

17. خيتافي، 13 نقطة.

18. إسبانيول، 13 نقاط.

19. فالنسيا، 10 نقاط.

20. بلد الوليد، 9 نقاط.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أنشيلوتي كارلو انشيلوتي ريال مدريد تشواميني أوريلين تشواميني جيرونا الإيطالي كارلو أنشيلوتي

مواد متعلقة

ريال مدريد يقترب من قمة برشلونة، جدول ترتيب الدوري الإسباني

إصابة جديدة تضرب صفوف ريال مدريد الإسباني

ريال مدريد يلاحق برشلونة، تعرف على ترتيب الدوري الإسباني

الدوري الإسباني، ريال مدريد يحقق فوزا هاما أمام جيرونا

الأكثر قراءة

حقيقة مقتل بشار الأسد مع أبنائه وتحطم طائرته بعد مغادرته دمشق

من عالم الظلام إلى بؤرة الأضواء فى سوريا.. من هو أحمد الشرع المعروف بـ الجولاني؟

بيان عاجل من السفارة السورية في القاهرة لمواطنيها في مصر

رئيس الحكومة السورية يكشف تفاصيل آخر اتصال بينه وبين بشار الأسد (فيديو)

بدرية طلبة تغيب عن جنازة زوجها في الإسكندرية (صور)

بعد سقوط بشار، هؤلاء النجوم في مرمى النيران

مشهد مثير للدهشة، إنقاذ 55 سوري من الإعدام داخل السجن قبل التنفيذ بنصف ساعة (فيديو)

الكشف عن وجهة الأسد، والمعارضة تعلن الثامن من ديسمبر عيدا وطنيا لـ سوريا

منوعات

المزيد

حقيقة الجسم المضيء في سماء طهران (فيديو)

مشهد مثير للدهشة، إنقاذ 55 سوري من الإعدام داخل السجن قبل التنفيذ بنصف ساعة (فيديو)

رغم نفي الحكومة لوجوده، زيادة الطلب على الزئبق الأحمر بالعراق

اكتشاف ظاهرة غامضة في قاع البحر الميت تنذر بانهيارات أرضية وشيكة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 07- 12- 2024

سعر السكر اليوم السبت 7-12-2024 في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 7-12-2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم السبت 7-12-2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

بعد مسلسل ساعته وتاريخه.. جرائم الابتزاز الإلكتروني وطرق الإبلاغ وخطوات تحريره (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما مفهوم الطاعة وأهميتها في الشريعة الإسلامية؟

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عمر بن عبد العزيز (2 – 4)

ما هو الكلام الطيب الذي يقوله أهل الجنة؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية